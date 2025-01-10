Все службы Челябинска мобилизованы для борьбы с гололедом

На дорогах и во дворах с наледью сражаются более двух тысяч человек

Последствия ледяного дождя на дорогах Челябинска устраняют 264 единицы техники, 610 рабочих, на придомовых территориях на борьбу с наледью брошены почти 1,5 тысячи дворников. Работа коммунальщиков — в объективе фотокорреспондента ИА «Первое областное».













Выполняется обработка противогололедными материалами, затем соль оперативно сметается с дорог и тротуаров и вывозится на снегосвалку.













Подрядчики районных администраций ведут работы на внутриквартальных проездах, а также на тротуарах, ведущих к социальным учреждениям: школам, садикам и больницам.









Задействована вся техника, закупленная для уборки города в конце прошлого года.



