«Все, что останется после того, как я уйду»: в Челябинске открылась трогательная фотовыставка о жизни и смерти

То, чем ты пользуешься сейчас, может быть единственной реликвией для потомков

В арт-кафе «ЛюбаПетя» появились необычные детали интерьера. По стенам развесили фотографии, на которых творится что-то непонятное: люди вверх тормашками, вокруг лиц — множество беспорядочного, на первый взгляд, хлама. Ключи, куски ткани, бусы, расчески, бумажки, фотоаппараты. Это фотовыставка, занявшая сразу два этажа арт-пространства. Ее название — «Суть вещей», или «Коробочка 20 на 20». Каждое фото — это человек и то, с чем он себя ассоциирует, артефакты, без которых он никуда. Которые могут говорить о человеке и после смерти. Наш корреспондент пообщался с автором проекта и узнал, почему о ком-то говорит ворох вещей, а кто-то не взял на фотосессию ни единого предмета.

Автор выставки — фотограф-перформер Катя Васильева. Каждый ее снимок — это стык искусства и психологии. Вот и на этот раз она решила воплотить в фотографиях размышления, рефлексию, из чего состоит человек в данный период жизни. Как бы мы могли рассказать о себе не через слова, а лишь предметы.

«Я разные вопросы задавала героям при подготовке к проекту. Один из них был: „Какие предметы передали бы твоим близким, если бы тебя внезапно не стало?“ Не хотелось нагружать проект какой-то излишней трагичностью. Но, как по мне, когда ты осознаешь конечность чего бы то ни было, ты становишься в этот момент более честным и настоящим», — делится Екатерина.

Фото: Катя Васильева

На выставке есть и небольшая пояснительная записка, в которой фотограф рассказывает, как первая участница проекта поделилась на съемке, что две недели назад она потеряла брата. Все, что передала его семья в память, коробка с вещами: «Вот был человек, а теперь коробочка 20 на 20». Так родилось второе название выставки.

Героями стали люди разных возрастов и профессий: челябинский театральный режиссер, директор местной студии мультипликации, руководитель читательского клуба, и наравне с ними незнакомые колоритные лица — с необычными прическами, кудряшками, седыми прядями. Кто-то пришел на проект «сам», просто записавшись. Кого-то автор выставки прицельно звала в кадр.

«Мне было интересно представить разную выборку, в хорошем смысле сравнить, что происходит с возрастом: с количеством предметов, их качеством. Но, как правило, тут нет какой-то корреляции, это стало просто таким визуальным любованием, наблюдением», — отмечает фотограф.

Добавить на свой снимок можно было разные вещи. Екатерина предложила участникам несколько путей для размышления: какие предметы характеризуют тебя и могли бы стать твоим портретом, какие предметы являются спутниками и «друзьями» твоей жизни сейчас, с чем тебя ассоциируют друзья. А может быть, есть предметы, с которыми есть конфликт, но они все равно остаются в жизни. Самый трогательный вариант — принести то, что передали бы близким, если бы тебя не стало.

«Кто-то ходил несколько дней, выбирал предметы, брал их в руки и думал, что эти предметы ценны. Клал их в коробочку, а потом доставал. И несколько раз так: убирал — клал — убирал — клал. И потом понимал, что эти вещи уже „не о нем“. А кто-то из героев вообще взял то, что у него было в сумке с утра, что попалось под руку»,— продолжает Екатерина.

Вещей можно было взять много, не обязательно одну коробку. Герои приходили и с двумя коробочками, и тремя пакетами, и миниатюрным пакетиком из магазина косметики, как Агния Вязовская. К слову, Агния, основатель клуба «Читалка», взяла с собой не кучу книг, что очень удивило ее знакомых. Девушка отдала предпочтение артефактам, связывающим ее с близкими, в том числе теми, которых уже нет в живых. А еще принесла с собой дорогие сердцу предметы, например сонник, который ей подарили в детстве. То есть показала, что довольно известный и публичный человек позиционирует себя не через вещи, с которыми ассоциируется у общественности.

Фото: Катя Васильева

Есть на выставке и два выбивающихся портрета — мужчины и женщины, вокруг которых ничего нет, только черная ткань обрамляет тела и лица. Подпись под девушкой гласит: «Первая мысль, которая посетила меня после прочтения поста о проекте: „То, что останется после меня, — это Любовь... Жизнь... Ничего...“» Девушка пишет, что в кадре могут выразить все годы и все переживания только блеск глаз, эмоции, состояние. Только ты сам. Предметы — нет. Схожая мысль и у мужчины, режиссера Александра Черепанова. Он все размышлял, но вновь и вновь возвращался к решению не брать ничего на съемку. По его словам, театр — неуловимый момент, определенным образом заряженная пустота. Это нельзя выразить вещественно.

Каждый может задуматься и самостоятельно попробовать собрать коробочку. Она может получиться размером с дом. Или хватит одного крафтового пакетика. А быть может, после нас ничего не останется. И коробочки никакой не останется.