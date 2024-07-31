Возможности Шершневской плотины позволяют нарастить объемы сброса воды

Ситуация на ГТС мониторится каждые два часа

Сброс воды на плотине Шершневского водохранилища происходит со скоростью 100 кубометров в секунду. При необходимости объемы будут увеличены — возможности гидротехнического сооружения это позволяют, сообщил первый замминистра экологии Челябинской области Игорь Гилев в ходе рабочей встречи с представителем Ростехнадзора.

Фото: пресс-служба Минэко Челябинской области

Встреча состоялась прямо на плотине.

Директор филиала по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ «Центррегионводхоз» Михаил Стругов подробно рассказал о ситуации, уточнив, что обход на ГТС проходит каждые два часа.

«В данный момент ситуация на Шершневском водохранилище не штатная, но полностью находится под контролем, учитываются все возможные риски», — сообщил Игорь Гилев.

А вот как выглядит водохранилище с другой стороны плотины: городской пляж залит водой.

Напомним, в связи с увеличением сброса поднялся уровень реки Миасс, в районе филармонии вода вышла на набережную. Накануне этим обстоятельством воспользовались подростки, которые ныряли в реку с ограждений, пренебрегая безопасностью. Сегодня подтопленный участок набережной огорожен строительной лентой, которая, впрочем, не мешает желающим пройти и помочить ноги.