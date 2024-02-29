Военнослужащие ЦВО осваивают опыт спецоперации

На полигоне в Челябинской области прошли сборы служб военных комендатур

В условиях, приближенных к боевым: военнослужащие военной полиции Центрального военного округа продолжают внедрение опыта спецоперации в подготовку подразделений. На полигоне в Челябинской области прошли сборы помощников начальников отделений гарнизонной и патрульной служб военных комендатур, начальников и старшин гауптвахт.

Для комплексной подготовки военнослужащих на полигоне были развернуты специальные учебные точки: осмотр здания на предмет нахождения в нем диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

Также военнослужащие учились основам боя на открытых и закрытых территориях.

«Личный состав ознакомился, в том числе, с применением и способами борьбы против беспилотных летательных аппаратов», – рассказал офицер военной полиции ЦВО Александр.

Особое внимание было уделено тактической медицине: санинструкторы военной полиции, имеющие опыт участия в СВО, продемонстрировали порядок оказания первой медицинской помощи и самопомощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах.

Инструкторы тщательно контролировали корректное выполнение упражнений и нормативов.

В отдельных случаях были проведены индивидуальные занятия для более детального изучения и понимания необходимости применения того или иного приема во время выполнения задач в районе проведения условных боевых действий.