Во сколько южноуральцам обойдется нарядить елку к 2025 году

Рассказываем о ценах на стеклянные и пластиковые игрушки

В Челябинске заработали новогодние базары. Журналистка ИА «Первое областное» прошлась по магазинам и выяснила, какой бюджет закладывать горожанам, чтобы украсить елку к Новому году.

Елку будем наряжать в двух вариантах: в стекло и в пластик. Первый вариант, как можно догадаться, получится дороже, второй — бюджетнее. Начнем, пожалуй, со стекла.

В поисках стильных стеклянных игрушек корреспондент Первого областного информагентства направилась в магазин Кuchenland. Цены здесь выше среднего, но зато можно найти много интересного.

Например, елочные игрушки в форме алмаза, люстры, стеклянной птицы, фарфорового ангела или змейки, летящей на воздушном шаре. Как и ожидалось, простого обывателя местные цены могут напрячь.

«Дороговато», — с сомнением в голосе тянет посетительница магазина, держа в руках перламутрового медвежонка из акрила. Цена одной такой елочной игрушки — 699 рублей.

Стеклянный заяц, впрочем, обойдется дешевле — 399 рублей за штуку. Столько же будет стоить стеклянная зеленая птичка, кристалл и абстрактный шар.

Средний размер елки — 180 см. По словам продавца, чтобы украсить такое дерево, необходимо около 40 игрушек.

В дальнейших поисках отправляемся в магазин Rich Family. Там можно найти готовые наборы игрушек — по 15, 20, 26 и 30 штук. Заодно узнаем цены на искусственные елки. По словам продавца, новогоднее дерево в этом году в Челябинске строит, в среднем, 15 тысяч рублей, речь о все о том же размере — 180 см.

Однако искусственные елки тоже бывают разные: из ПФХ или литые. Первые, как правило, изготавливают во Вьетнаме. Они быстрее осыпаются и мнутся, хотя по внешним характеристикам все очень даже неплохо. В Rich Family дерево высотой 180 см можно приобрести за 11,2 тысячи рублей.

Литые елки изготавливают в России. Они немного пушистее и больше похожи на натуральные. Но и стоят дороже: за такой же размер придется заплатить 19 тысяч рублей.

Выбор елочных игрушек в этом магазине богаче, а цены ниже. Удобно, что можно приобрести украшения как отдельно, так и наборами. Стеклянные игрушки здесь, кстати, стоят от 120 рублей за штуку.

Получается, чтобы с нуля украсить елку стеклянными игрушками, придется подготовить около 10 тысяч рублей.

Не забудем про гирлянду и, конечно же, звезду. В последние несколько лет стали модными светодиодные гирлянды-нити, которыми можно обматывать каждую веточку. Мороки с такой гирляндой много, однако итоговый внешний вид новогодней красавицы того стоит. Цена за 15 метров — 1 390 рублей.

С пластиковыми игрушками немного проще, они продаются большими наборами. Цена коробки не превышает 1 300 рублей за 30 штук. Экономия по сравнению со стеклянными игрушками значительная.

Но мы решили на этом не останавливаться и узнать цены в сетевых магазинах «Галамарт» и FixPrice. Здесь стоимость новогодних товаров оказалась еще ниже. В «Галамарте», кстати, можно найти и бюджетную елку. Они продаются в разных размерах. Самая высокая — 170 см за 2 990 рублей.

Стоимость игрушек, мишуры, дождика не превышает 150 рублей за штуку. Более того, здесь можно приобрести сразу весь новогодний набор с елкой и украшениями за 1 990 рублей.

В «Фикспрайсе» ассортимент меньше, в этом магазине, скорее, делают акцент на украшениях для новогоднего дизайна дома. Но и елочные игрушки здесь есть, самый большой набор — из 21 штуки — можно приобрести за 249 рублей.