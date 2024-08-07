Во благо всех и на счастье каждого: верховный шаман России провел в Челябинской области обряд «Чистой дороги»

Камлание посвящалось не только личному благу участников, но и поддержке солдат на СВО

Верховный шаман России и Тывы Кара-оол Допчун-оол во время визита в Челябинскую область провел камлание во благо южноуральцев и в поддержку солдат, участвующих в СВО. Обряд «Чистой дороги» прошел в ходе фестиваля «Путь шамана», организованного одноименной школой. Как это было — в нашем фоторепортаже.

Участниками обряда стали два десятка шаманов из разных регионов России: не только Челябинской области, но и Краснодарского края, Самары, Санкт-Петербурга, Крыма и других.

Кара-оол Допчун-оол или, как все его называют, Дедушка, объяснил, в чем суть обряда: желать чистой дороги означает желать открытого пути, без препятствий и препон как человеку, так и всему народу.

«Мы сегодня обращаемся к памяти предков, мы помним, что мы многонациональная страна, и как наши предки вместе одолевали врагов в прошлом, так и наши сыновья сделают это в настоящем и будущем. И пусть они вернутся живыми и невредимыми в свои дома», — говорит верховный шаман.

«Чистая дорога» — это концентрированная удача, объясняет верховный шаман Южного Урала, уполномоченный представитель верховного шамана России Рустам Мухамедьяров (в обычной жизни он — фельдшер):

«Это счастливая дорога — сама по себе, а также в жизни, учебе, работе, делах и деньгах. И число участников обряда абсолютно неважно: хоть один, хоть тысяча».

Он благодарит Верховного шамана, который прилетел на фестиваль, преодолев шесть тысяч километров. Сам же Кара-оол Допчун-оол не видит в этом подвига:

«Это моя обязанность. Я верховный шаман России, в таких мероприятиях я должен участвовать, давать настроение и силы».