Виталий Литке приехал в челябинскую гимназию на ЕГЭ по профильной математике

Министр проверил готовность школы и пообщался с учениками и педагогами

31 мая школьники всей страны сдают ЕГЭ по базовой и профильной математике. Этот экзамен считается обязательным для получения аттестата об окончании средней школы. Одним из пунктов проведения ЕГЭ по профильной математике стала челябинская гимназия № 80. Сегодня утром готовность школы к экзамену лично проверил министр образования Челябинской области Виталий Литке.

В учебное заведение Литке приехал за час до школьников. Не отказался пройти через рамку металлоискателя, пообщался с охраной и учителями. Увиденным министр остался доволен: площадка готова к приему выпускников.

Визит министра в учебное заведение, где сдают профильную математику, далеко не случаен.





Виталий Литке напомнил, что по инициативе губернатора Алексея Текслера в школах области создают инженерные классы, где ребят более углубленно готовят по таким направлениям, как математика, физика, химия, информатика. Данные направления позволяют поступать в вузы на технические специальности, которые востребованы экономикой нашей страны, и дают молодым людям возможность получить одну из самых перспективных и высокооплачиваемых профессий.

«Сегодня мы видим, что есть тенденция к росту числа ребят, которые выбирают для сдачи ЕГЭ именно профильную математику», — заявил Виталий Литке.





Результаты экзаменов по математике также внушают чиновникам оптимизм. Случаи, когда ребенок не справился с базовым или профильным уровнем, довольно редкие.

«Математику наши школьники сдают достаточно стабильно. У нас большое количество высокобалльников — это дети, которые выбирают предмет осознанно и используют разные формы подготовки. На Всероссийской олимпиаде школьников Челябинская область также входит в пятерку лучших регионов страны по математике», — добавляет начальник управления общего образования Минобра области Елена Бухмастова.

Кстати, стобалльная система оценки применяется только для профильной математики. У ребят, выбравших базовый уровень (нужен для получения аттестата, однако не принимается вузами), на ЕГЭ сохраняется пятибалльная система оценки.

«На оценку, которая идет в аттестат, результаты ЕГЭ уже не влияют. Но красные медалисты должны сдать русский и математику не ниже 70 баллов, а серебряные медалисты — не ниже 60», — замечает Елена Бухмастова.





В 2024 году школьникам разрешили пересдавать экзамен по выбору. Подробнее Первое областное информагентство писало об этом в отдельном материале. Но в Минобре просят отнестись к этой возможности с осторожностью, чтобы она не стала ловушкой.

«Нужно взвешенно подойти к выбору, потому что первый результат экзамена, даже если он положительный, будет аннулирован. Засчитают только второй результат», — говорит Елена Бухмастова.

В остальном организация ЕГЭ соответствует правилам прошлого года: при входе школьников тщательно проверяют, сами задания и бланки ответов распечатывают на глазах у детей.

«Мы постарались создать такие условия, чтобы ребята чувствовали себя как в родной школе. В каждой аудитории есть кулер с водой. Подготовлены санитарные комнаты. Дежурит медик. Конечно, дети волнуются, но мы стараемся настроить их на позитивный лад», — говорит заместитель директора челябинской гимназии № 80 Людмила Чипышева.





К сожалению, на таком же массовом ЕГЭ по русскому языку четыре школьника пошли на нарушение: у них нашли шпаргалки и телефоны. Все нарушители сняты с экзамена и теперь смогут пересдать ЕГЭ не ранее сентября.

«Дни пересдачи 4 и 5 июля предназначены только для тех ребят, кто писал ЕГЭ без нарушений, но остался недоволен полученным результатом. Нарушителям придется ждать сентября», — пояснила Елена Бухмастова.

Следующий ЕГЭ пройдет в Челябинской области завтра, 1 июня. Базовую и профильную математику будет писать вторая половина выпускников.