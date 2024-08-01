Ветер сорвал изоляцию с крыши многоквартирного дома в Челябинске

Последствия непогоды ощутили на себе жители всех пяти этажей

Жители Челябинска расхлебывают последствия ночной грозы с сильным ветром и дождем — во дворах повалило деревья, а с крыши одного многоквартирного дома сорвало рубероид. Именно он отвечает за защиту от протекания.







У жителей дома № 39а на Комсомольском проспекте из-за фактического срыва кровли из розеток потекла вода. По словам жильцов, намокли все пять этажей и подвал. Но это не все несчастья, которые обрушились на них. Во дворе повалило деревья.





Мужчины с самого утра занялись распилкой и уборкой упавших насаждений.









Кроме того, во дворах появились огромные лужи.





Напомним, вчера на Челябинск вновь обрушилась непогода. Сначала ливень с сильным ветром прошелся по всему городу, вырывая деревья и обрушивая конструкции. Спустя 10 минут стихия отступила, и на улице вновь появилось солнце. Однако ночью жители услышали гром, увидели молнии, а потом услышали, а жители дома на Комсомольском проспекте еще и почувствовали на себе сильный дождь.