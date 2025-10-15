Ваня Дмитриенко спел в Челябинске перед участниками ДЭФ‑2025

Организаторы угадали с хедлайнером — зал был в восторге

В заключительной части III Детского экологического форума участников ждал сюрприз — концерт с участием популярных у молодежи исполнителей.

На сцену вышли Blizkey, Фолк, Том Космос. Хедлайнером форума стал Ваня Дмитриенко. Помимо известной всем «Венера — Юпитер» он исполнил песни «Вишневый», «Настоящая», «Ты со мной».

«Давайте так: всем, кто будет танцевать, — всем кола за мой счет», — сказал Ваня.





Зрители ждали «Шелк» и дождались!





Камеры девичьих телефонов были направлены на звезду.





Концерт стал подарком от организаторов для участников форума. Такую встречу ребята запомнят надолго.



