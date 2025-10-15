В заключительной части III Детского экологического форума участников ждал сюрприз — концерт с участием популярных у молодежи исполнителей.
На сцену вышли Blizkey, Фолк, Том Космос. Хедлайнером форума стал Ваня Дмитриенко. Помимо известной всем «Венера — Юпитер» он исполнил песни «Вишневый», «Настоящая», «Ты со мной».
«Давайте так: всем, кто будет танцевать, — всем кола за мой счет», — сказал Ваня.
Зрители ждали «Шелк» и дождались!
Камеры девичьих телефонов были направлены на звезду.
Концерт стал подарком от организаторов для участников форума. Такую встречу ребята запомнят надолго.