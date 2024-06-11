В Златоусте проходит предпоследний этап рекультивации городской свалки

К концу лета на ее месте появится зеленый холм со смотровой площадкой

Рекультивация городской свалки в Златоусте, функционировавшей с 1962 года, почти на финишной прямой. На сегодняшний день подрядчик покрывает изолированное тело свалки плодородным слоем грунта, а потом его засеют луговыми травами. Успеть планируют в срок — до конца лета, передает журналист медиахолдинга «Первый областной».



На полигон площадью 15 гектаров уже доставлено около 12 тысяч кубометров грунта. Слой плодородной почвы составит 20—25 сантиметров. Объем большой, поэтому работы на объекте не прекращаются ни на минуту. А задействован в ней не один десяток спецтехники.

После укладки слоя почвы образовавшийся холм засеют многолетними луговыми травами. Также там оборудуют смотровую площадку. Предполагается, что гулять там горожане смогут уже в конце лета.

Напомним, рекультивировать свалку начали в прошлом году. На первом этапе ее накрыли изолирующим слоем и установили газовыпуски.