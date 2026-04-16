В Южноуральске проходит II Антифашистский форум

Для старшеклассников урок провел военный историк из Генштаба ВС России

16 апреля в Южноуральске стартовал II Aнтифашистский форум «Единый фронт против фашизма». Первый форум состоялся год назад в Златоусте, его цель — предупреждение реальной угрозы фашизма, поэтому слет собрал представителей образования, общественности и культуры со всей области.







Программа слета включала три образовательные площадки. На одной из них говорили о гуманитарных миссиях, о том, как выстраивать системную помощь и взаимодействие с общественными организациями. Площадку провел заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Николай Коробов.

Также прошли секции по историческому просвещению, музейной работе и гражданско-патриотическому воспитанию.

Отдельной частью программы стали встречи школьников с Героями Российской Федерации, представителями штабов и военнослужащими. Заместитель начальника НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, кандидат исторических наук, полковник Дмитрий Геннадьевич Гужва провел урок мужества для учеников 10—11 классов.







В процессе мероприятия экспертами и участниками обсуждались факты геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Освещались вопросы взаимодействия активистов, политорганизаций, НКО по противодействию нацизму во всех его проявлениях, профилактике фальсификации отечественной истории, а также вклада Южного Урала в борьбу с нацизмом.

«Антифашистский слет в Южноуральске объединил людей разных поколений, профессий и взглядов вокруг главного — памяти, правды и уважения к подвигу нашего народа. Особенно важно, что в эту работу активно включается молодежь. Именно через такие встречи, открытый разговор и общие дела формируется уважительное отношение к истории страны и укрепляется гражданское единство», — отметил глава Южноуральского городского округа Ярослав Куленко.

Завершился слет пленарным заседанием, где участники подвели итоги и наметили дальнейшие шаги совместной работы.