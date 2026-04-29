В центре Челябинска прошла репетиция построения войск к параду Победы

Участники оттачивали мастерство, чтобы блеснуть 9 Мая

В Челябинске прошла репетиция торжественного построения и прохождения войск к параду Победы. За красавцами-участниками наблюдал наш фотограф Олег Каргаполов. Он собрал лучшие моменты тренировок специально для ИА «Первое областное».





Второй прогон должен был пройти еще вчера, 28 апреля, но из-за непогоды его пришлось перенести. Но сегодня ребятам светило яркое солнце.





На время репетиции площадь Революции закрыли от посторонних, но за участниками все равно внимательно наблюдали заинтересованные челябинцы.





Среди «коробок» можно заметить кинологов с собаками. Хвостатые, свесив язык набок, устали, но продолжали оттачивать со всеми свое мастерство (и, конечно, умилять «зевак»).





Уже на следующей неделе, 7 мая, пройдет генеральная репетиция парада Победы.

