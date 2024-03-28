В центре Челябинска открылась большая православная выставка

В дни Великого поста на ярмарку приехали представители храмов и монастырей из Европы

В дни Великого поста в Челябинске проходит православная ярмарка «От покаяния к воскресению». Здесь царит особая атмосфера умиротворения и добра. Надеемся, вы проникнетесь ей, разглядывая снимки фотокорреспондентов ИА «Первое областное».

«Православная выставка-ярмарка — это возможность в непринужденной, свободной обстановке познакомиться с православием: поговорить со священником, помолиться у чтимых святынь. На ярмарочной площадке посетители также смогут приобрести иконы, церковную утварь, духовную литературу, ювелирные изделия и сувениры религиозной тематики, а также натуральные масла, изготовленные по старинным русским рецептам, мед, лекарственные сборы, одежду из хлопка, льна и шерсти, изделия народных промыслов и многое другое», — говорят организаторы.

На православную ярмарку приехали представители известных храмов и монастырей, в том числе из Сирии, Сербии и Молдовы. Здесь также можно купить церковные товары из Греции и из Грузии. Впервые в православной выставке принимает участие старинный Коневский Рождество-Богородичный монастырь Выборгской епархии, заложенный в 1393 году.

На этот раз выставку посвятили святым воинам Руси. Челябинцы увидят иконы праведного воина Феодора Ушакова, благоверного князя Димитрия Донского и священномученика Василия Носова, а также экспозицию, которая повествует о преподобном Илие Муромском, святых благоверных князьях Александре Невском и Димитрии Донском, святых монахах Андрее Ослябе и Александре Пересвете.

На открытии выставки старейший клирик Челябинской епархии протоиерей Владимир Маничев прочитал молебен «На Начало благого дела». Для кого-то, возможно, посещение ярмарки, и правда, станет, началом нового духовного пути.

Выставка будет работать до 3 апреля в Центре международной торговли Челябинска.