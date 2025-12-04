В центре Челябинска омолодили сквер

На площади Революции теперь появились кедры

Одиннадцать новых хвойных деревьев высадили сегодня, 4 декабря, на площади Революции в Челябинске. Специалисты МБУ «Горзеленхоз» заменили старые аварийные березы на молодые кедры, сосны и голубые ели, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как пояснила ведущий агроном МБУ «Горзеленхоз» Динара Исмагилова, решение о замене было принято по итогам комиссионного обследования.

«Многие деревья в центральной части города пришли в неудовлетворительное состояние: имеют сухие ветви, выделяют мало зелени и могут не выдержать сильного ветра или обледенения. В месте с такой высокой проходимостью это создавало реальные риски. Поэтому было решено провести плановую замену», — отметила она.

Спил аварийных деревьев ведется поэтапно, с помощью спецтехники, чтобы исключить риск для людей и окружающих объектов. Древесина не выбрасывается, а отправляется на переработку в питомник «Горзеленхоза», где из нее произведут экологичную мульчу для подкормки почвы.

Работы проводятся именно в холодный сезон неслучайно. В состоянии покоя деревья испытывают минимальный стресс, а подмерзший грунт позволяет перевезти крупные саженцы с большим земляным комом из питомника без повреждений.

Всего сегодня заменили 11 деревьев. На месте выкорчеванных старых берез и сосен высадили три голубые ели, три кедра и пять сосен. Выбор пород позволит сохранить исторически сложившийся хвойный облик сквера, где такие растения хорошо уживаются друг с другом.

Период активной приживаемости продлится около двух лет. С наступлением весны специалисты начнут регулярный полив и подкормку новых зеленых жильцов сквера. И будут наблюдать.

Работы по омоложению зеленого фонда — часть регулярной программы городского хозяйства, направленной на поддержание безопасности и красоты общественных пространств Челябинска.