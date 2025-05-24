В школах Челябинской области прозвучали последние звонки

Во взрослую жизнь вступили свыше 60 тысяч ребят

Сегодня, 24 мая, в большинстве школ Челябинской области прозвучали последние звонки. Более чем для 60 тысяч южноуральских ребят завершились чудесные школьные годы. В образовательных учреждениях Челябинска и области прошли торжественные мероприятия. Фотограф ИА «Первое областное» побывал на одном из них.

В родную челябинскую школу № 121 выпускники пришли сегодня нарядные и в отличном настроении.

В программе — торжественная линейка, напутствие директора школы Натальи Синициной, традиционный вальс и развлекательная часть.





Классному руководителю и любимым педагогам ребята вручили цветы.

Места для грусти на празднике сегодня нет.

По традиции в колокольчик, символизирующий последний звонок, звенит маленькая девочка.

В этом году торжественные мероприятия для выпускников проходят более чем в 800 школах, сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области. Большинство из них — сегодня.