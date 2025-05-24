Сегодня, 24 мая, в большинстве школ Челябинской области прозвучали последние звонки. Более чем для 60 тысяч южноуральских ребят завершились чудесные школьные годы. В образовательных учреждениях Челябинска и области прошли торжественные мероприятия. Фотограф ИА «Первое областное» побывал на одном из них.
В родную челябинскую школу № 121 выпускники пришли сегодня нарядные и в отличном настроении.
В программе — торжественная линейка, напутствие директора школы Натальи Синициной, традиционный вальс и развлекательная часть.
Классному руководителю и любимым педагогам ребята вручили цветы.
Места для грусти на празднике сегодня нет.
По традиции в колокольчик, символизирующий последний звонок, звенит маленькая девочка.
В этом году торжественные мероприятия для выпускников проходят более чем в 800 школах, сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области. Большинство из них — сегодня.