В селе Варламово завершается монтаж новой современной котельной

Объект мощностью 4,5 мегаватта обеспечит теплом около 700 жителей и социалку

В селе Варламово Чебаркульского муниципального округа вышло на финишную прямую строительство новой модульной газовой котельной. Завершаются пусконаладочные работы, и уже в начале ноября тепло в дома и соцобъекты села пойдет именно отсюда, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам главы округа Владимира Пупырева, котельную в Варламово проектировали давно, но удалось реализовать проект только в этом году — благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и программе «Большой ремонт 74».

Стоимость проекта составила более 57 миллионов рублей. Мощность объекта — 4,5 МВт, а его ввод в эксплуатацию запланирован на начало ноября. Это позволит обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение села на долгие годы вперед, значительно повысив комфорт жителей и надежность работы социальных объектов.

«Новый объект станет источником тепла и горячей воды для 700 жителей 16 многоквартирных домов, а также для социально значимых объектов: средней школы, детского сада, Дома культуры, больницы, амбулатории и пункта полиции. Старая котельная останется в резерве», — отметил Владимир Пупырев.

Представитель компании-подрядчика ООО «Теплоэнергокомплекс» подробно рассказал о преимуществах нового оборудования:

«Главное отличие новой котельной от старой — легкость в управлении. Она будет работать полностью в автоматическом режиме, то есть исключается человеческий фактор. Кроме того, повышается надежность — одна из горелок работает на двух видах топлива, это газ и дизтопливо».

Он также поблагодарил администрацию за постоянную поддержку работ на всех этапах.

Первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Максим Корнеев рассказал о том, что благодаря программе удалось сделать в регионе в целом:

«Программа „Большой ремонт 74“ демонстрирует уверенный прогресс: из 139 запланированных на этот год объектов уже готовы 69. На счету строителей — более 169 километров новых газовых сетей и около 190 километров труб для водоснабжения и канализации. И что особенно важно для жителей, это масштабное обновление инфраструктуры уже дало первый ощутимый результат — количество аварий на теплосетях в регионе пошло на спад».