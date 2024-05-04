В ряде городов Челябинской области 4 мая выпал снег

Прогнозы синоптиков сбылись

Жители сразу нескольких городов Челябинской области утром 4 мая подошли к окну и вместо зеленой травы увидели... снег. Южноуральцы поспешили поделиться зимними кадрами в социальных сетях. Публикуем подборку фотографий из разных городов.

Вот такое утро выдалось в Снежинске. В снегу деревья, цветы, тротуары, парковки, дворы.

Фото: Юлия Кочнева

Фото: Наталья Александровна

Фото: Инна Угрюмова

Фото: Мария Птицына

Снежно сегодня и в Сатке. Красивые кадры собрали от читателей наши коллеги из издания «Саткинский рабочий».

Снег идет сегодня и в Кыштыме. До Челябинска, по данным популярных сервисов, зимние осадки не доберутся. Днем возможен лишь небольшой дождь.