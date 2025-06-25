В районной больнице Еманжелинска готовы принимать на реабилитацию участников СВО

Обновленное отделение рассчитано на 15 человек

Обновленное отделение реабилитации в Еманжелинской районной больнице полностью готово принимать бойцов, вернувшихся с передовой. По федеральному проекту сюда приобрели специальное оборудование. Как проходит процесс реабилитации, показали журналистам Первого областного медиахолдинга.





Мы приезжали в Еманжелинск месяц назад, когда больница презентовала отремонтированную детскую поликлинику, приемный покой, кабинет ЛФК и отделение реабилитации. Тогда специальные койки (их закуплено 15) еще пустовали, а спустя месяц их начали занимать пациенты, которых заново учат ходить.

Сюда могут попасть не только участники СВО со всей Челябинской области, но и люди с патологиями центральной нервной системы, двигательными нарушениями после черепно-мозговых травм, патологиями спинного мозга.





«После поступления в отделение пациент должен быть обследован, с конкретным диагнозом. Если он подходит нам по профилю, из поликлиники по месту жительства требуется направление. После он поступает к нам», — рассказала завотделением Ольга Деревянкина.





Обновленное по федеральной программе оборудование — отечественного производства. Здесь есть тренажеры для разработки суставов на руках и ногах, с виртуальной реальностью для отработки движений, вертикализатор, велотренажер, а также аппараты для магнитотерапии, лазеротерапии, ультразвуковой терапии и электролечения.





«В планах — обучение персонала, чтобы на этих аппаратах люди могли работать более качественно. Мы хотим практиковаться в других больницах, где такими тренажерами активно пользуются», — рассказал исполняющий обязанности главврача Ринад Шахмарданов.





Пациенты оборудованием и палатами довольны. В среднем курс реабилитации здесь длится до 30 дней. За каждым пациентом обеспечен уход персонала, в том числе для тяжелобольных.





В Челябинской области все реабилитационные центры работают в связке. Губернатор Алексей Текслер в прошлый визит в Еманжелинск отметил, что всю систему здравоохранения необходимо донастраивать под новые задачи, чтобы восстанавливать и поддерживать вернувшихся с передовой.



