В проект «Дорожный рывок» включили челябинские поселки

В Новосинеглазово уже распланировали работы на 2025 год

Опережающие темпы дорожных ремонтов, которые задал проект «Дорожный рывок», распространили на поселки, рассказали в челябинской мэрии.

К примеру, в Новосинеглазово (Советский район) завершается ремонт улицы 8 Марта на участке от Челябинской до улицы Энергетиков. Активно ведется строительство путепровода через железнодорожные пути. Срок окончания работ — 2026 год.

В планах ремонта на будущий 2025 год участок улицы Челябинской от Советской до ж/д путей, улицы Заводской — до дома 8а от Челябинской, а также участков по улицам Громова, Кирова, Советской, Лермонтова, Морозова и Октябрьской.

Напомним, сегодня в рамках проекта «Дорожный рывок» активные работы ведутся почти на трех десятках объектов улично-дорожной сети Челябинска.