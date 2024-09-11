В поселке Вахрушево старый надземный переход превратят в арт‑объект

Его украсят граффити школьники и профессиональные художники

В Челябинской области приступили к созданию уникальных граффити посреди федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Надземный переход через дорогу решили разрисовать не просто так — на него выходят окна школы № 47 в поселке Вахрушево, а дети изо дня в день переходят дорогу на учебу и обратно домой. Почему арт-объект разместили именно здесь и как это повлияет на безопасность дорожного движения, узнал наш корреспондент.

Мрачную и облюбованную вандалами конструкцию надземного перехода и пройти-то не очень хочется, видеть ее из окна школы каждый день — тоже не подарок. Вот так и получается, что по мрачному месту ходить дети не хотят и перебегают трассу. Насколько это «безопасно», думаем, все понимают.

Чтобы дети следовали правилам дорожного движения, переход решили превратить почти в галерею — по краям дороги и на опорах рисунки уже виднеются. А подогреть интерес решили неожиданно — пригласив детей поучаствовать в росписи перехода.

«Такое мероприятие мы решили организовать, чтобы обратить внимание школьников на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Надземный переход должен обеспечивать безопасность ребят, но некоторые дети его игнорируют, а кто-то и ломает, расписывает хулиганскими надписями. Акция, надеюсь, станет знаковой и донесет до школьников и их родителей, что правила дорожного движения непреложны и что нужно бережно относиться к тому, что тебя окружает», — отметил начальник Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Наносят краску на переход дети не просто как бог на душу положит, а под пристальным взглядом одного из самых известных южноуральских граффитистов Тимура Абдуллаева. Он показывает школьникам, какие краски можно взять, где раскрашивать и как правильно работать с баллончиками.

По словам Тимура Абдуллаева, известного под псевдонимом Brazil, рисунки придумали быстро: художники отталкивались от того, что для детей нужно что-то яркое, молодежное, что видно издалека и привлекает внимание. А еще граффитист верит, что такой арт-объект отучит от вандализма. Это «теория разбитых окон»: если все сломано, то люди будут ломать дальше, а если красивое и чистенькое — постараются сохранить.

Конечно, детям доверили разрисовать лишь несколько абстрактных овалов и кружков и нанести несколько «полосочек». А костяк граффити создадут профессионалы: здесь уже появились фигуры детей, идущих по дороге, и огромная надпись: «Не беги через дорогу!».

Также для детей провели урок безопасности на дороге: возвели мини-перекрестки, поставили детские автомобильные кресла и рассказали, что для сохранения жизни на дороге необходимо неукоснительно следовать всем правилам.