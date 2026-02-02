В погоне за полярным сиянием: южноуральцы открывают для себя Русский Север

Корреспондент ИА «Первое областное» побывала в одной из самых красивых деревень России и на Баренцевом море

«Жители Южного Урала стали активнее охотиться за северным сиянием. Чтобы своими глазами увидеть „дыхание полярной ночи“, челябинцы чаще всего едут в самую красивую деревню России и к Баренцеву морю», — поделился статистикой один из мобильных операторов региона. Кстати, не исключаю, что в ней учтена и ваша покорная слуга — просто в «самой красивой деревне» Архангельской области нет другой связи, кроме «Мегафона». И на Баренцево море я тоже заглянула. Рассказываем о небанальном направлении для отдыха (осторожно: Арктика может украсть ваше сердце!).

Как только появляется возможность выехать на недельку-две, туристы пытаются выбираться за пределы своего региона, говорит директор Центра туристских инициатив Алексей Ципордей. Впрочем, по его словам, жители Челябинской области выбирают чаще всего стандартные направления:

«Если это не заграница, то, как правило, „экскурсионка“: Санкт-Петербург, Москва, Казань — и санатории: Кавминводы, Башкирия... Еще горнолыжка: помимо собственных, это Красная Поляна, немного Шерегеш или Кавказ... На Север? — Архангельская область, по-моему, вообще не присутствует на карте южноуральцев в плане туризма. Мурманскую область спрашивают часто именно в плане охоты за северным сиянием и наблюдения за китами. Но на сияние надо еще попасть...»

Я планировала на новогодние каникулы Петербург. Была уважительная причина — поддержать дочь на ее первом просмотре в Репинке (Академии художеств им. И. Е. Репина. — Прим. авт.). Но потом я подумала: а что если превратить поездку в Северную столицу (всегда прекрасную) в большое северное путешествие? Мне помог в этом проект-финалист экоакселератора Росатома «Атомная биоэкономика», одна из задач которого — знакомить жителей атомных регионов между собой и с Арктикой. Мне повезло опробовать сразу несколько направлений. И вообще, в этой поездке мне все время везло (хотя иногда казалось, что нет).

Архангельская область. Веркола

Ценовец, Вождорма, Рембуево, Вайнуша, Кушкопала, Веркола, Нюхча и Занюхча... Названия деревень, привычные уху северян, но такие необычные почти для всей остальной страны. А между тем, это здесь еще сохранился тот самый «русский дух». Здесь, как нигде, «Русью пахнет». Пока пахнет...





Первой целью поездки стала та самая «самая красивая» деревня. Я провела в Верколе три сказочных дня — она, и правда, хороша. Этот снежный наряд на домах, деревьях, заборах — везде — совсем не надоедает. Холодно и ясно. В небо поднимаются кружева дыма из печей — но домов, где живут постоянно, осталось в деревне совсем немного.





Все больше люди уезжают.





Единственное неудобство: все хочется запечатлеть, а руки морозом прихватывает быстро.





И казалось бы, ничего особенного, вполне однообразный зимний пейзаж. На Урале ничуть не хуже красóты.









А все-таки то, да не то! Впрочем, ни фотографии, ни слова не передают всего. Простор. Мощь. И тишина. И в этой тишине внутри тебя будто утихает суета, а мысли, что обычно толпятся в голове, торопятся быть подуманными, вежливо бормочут: «Ладно-ладно, зайдем попозже», и ты просто замираешь в этом мгновении — оно теперь твое навсегда...





Полярного сияния, кстати, в Верколе мне не показали, хотя ночи были ясные, морозные.













Впрочем, впечатлений хватило: Рождественский сочельник в старинном Артемиево-Веркольском монастыре, волшебная Рождественская ночь и мое личное литературное открытие. Мне стыдно, но до сих пор не понимаю, как мимо меня, большой поклонницы «Поднятой целины», «Васюткина озера» и «Царь-рыбы», прошло еще одно имя из когорты писателей-деревенщиков: Федор Абрамов, уроженец Верколы, певец родной деревни.





Его именем Веркола жива и сегодня.





Здесь можно сходить на экскурсию по местам, связанным с Абрамовым.





Вам покажут лиственницу, с которой начинается его роман «Братья и сестры», дворы и дома, где жили прототипы героев его произведений, похвастаются дружбой с Малым драматическим театром и Лизой Боярской, которая помогла отремонтировать кровлю на историческом доме.





Федору Александровичу посвящены в Верколе сразу два музея.













Один – государственный.





Второй — домашний, «Дом брата Михаила», где о «дяде Феде» рассказывает его родной племянник.







И все вспоминают о писателе так трепетно (говорят, при жизни так не было), что хочется взять книгу и таки познакомиться.





Что я и сделала в следующей деревне. Узнав, что у моей хозяйки в подругах библиотекарь, попросила записать меня в Нюхченскую библиотеку, чтобы взять книгу и познакомиться с писателем, которого полюбила заочно. Не разочарована: отличный слог, много жизни и щемящей любви, той, что несмотря и вопреки.

Архангельская область. Нюхча





А вообще в арктическую Нюхчу я поехала за рецептом хлеба с ягелем.





Его местная жительница Наталья Булыгина перепекла в честь 80‑летия Великой Победы, а ягель бережно собрали местные школьники — участники социального экопроекта «Зеленая разведка».





«Наш хлеб не совсем тот, который пекли здесь, на Пинеге, в годы войны, — те-то лепешки были почти совсем без муки, было ее очень мало, ну! Мололи ячмень-то на жерновах и мох добавляли-то», — говорит Наталья Михайловна.

(Ох уж эта «говóря» — пара часов, и ты уже ловишь эту совершенно особую кружевную интонацию, ну!)





«Сначала ягель нужно просушить, а затем поломать. Он и хрустит-то почти как чипсы. Совсем в пыль измельчать не надо — вся прелесть-то в кусочках. И в опару первым засыпаем именно ягель — он наберет влагу, набухнет и не будет хрустеть на зубах», — продолжает Наталья Михайловна, не прекращая вымешивать тесто.

Туда уже просеяны и пшеничная мука, и ржанина (так зовут здесь ржаную муку), соль и сахар — для баланса вкуса... Дальше — подъем, пара обминок, и раскладываем по формам. Тут мы, кстати, с Натальей Михайловной немного поспорили насчет количества теста — оно же подходит в формах еще в три раза.









Итог: житник с вкраплениями ягеля, хранится (местные говорят «хрáнится») такой хлебушек до трех недель, потому что ягель — это природный антисептик...





Архангельская область. Карпогоры





В районном центре Пинежского района, Карпогорах, я была в субботу — поэтому можно сказать, что в семейный краеведческо-этнографический музей Виктора и Галины Мерзлых попала чудом. Благодаря организатору моего путешествия, «Атомной биоэкономике» и ее руководителю Игорю Яковлеву, Виктор Васильевич принял меня, несмотря на «банный день» (эту традицию на Пинежье чтят свято).

О традициях, истории района, жизни семьи, рода и значении Дома хозяин может говорить часами, и каждый предмет в экспозиции — новый повод для рассказа: каких больших людей рождала Пинежская земля, как река Двина украла реку Пинегу у Белого моря и что символизируют деревянные кони на крышах деревенских домов.





«У нас здесь три главных óберега (снова сдвиг ударения, характерный для говóри. — Прим. авт.) Конь — это óберег, чтобы нечистая сила не вошла в дом и не нарушила покой. Второй — птица счастья, чтоб в доме был мир и покой. Но главный óберег — это веретено. Когда женщина крутит веретено, она привлекает в дом достаток».

Кстати, о веретене. В отдельном помещении семейного музея расположился Дом пинежской прялки: их тут, кажется, за сотню — от языческой до электрической (все подарены).





Каждый символ на прялке несет в себе послание предков, и Виктор Васильевич, инженер-механик по образованию, может прочитать каждую из них и даже определить, кто подарил: парень девушке или муж жене — и что даритель хотел сказать:

«Вот на прялке три маковки — это о том, что Бог един в трех лицах, семь маковок — семь таинств церкви. Вот два коня — это муж жене подарил, друг на друга смотрят. Один конь — это парень своей девушке. И конь должен идти слева направо, тогда он идет по солнцу, несет тепло, радость, достаток. А коли идет конь в другую сторону, это означает: уйди с дороги и не мешай мне жить. Или вот одни кони, видно, шагом идут, а другие — будто пляшут. Так вот шагом-то они идут именно у пинежан — им пляшущая девка не нужна. Им девка-то нужна, которая „работяшша“».

В этом музее да под говóрю хозяина можно зависнуть надолго. Но мы едем дальше на север. На очереди —

Кольский полуостров

И тут, честно говоря, галопом по Европам. Прилетала я в Хибины, со мной — полный самолет горнолыжников, в основном москвичей, которые давно тут все разведали. Они все отправились прямиком в Кировск, где можно покататься на склонах гор Айкуайвенчорр (максимальная высота 1047 метров) и Кукисвумчорр (886 метров).





Я же отправилась в Апатиты и дальше в Полярные Зори, где расположена Кольская АЭС — первая атомная станция, построенная на Крайнем Севере, за полярным кругом. Там, кстати, можно побывать с экскурсией, но так как объект режимный — планировать это нужно сильно заранее, минимум за две недели.









А что же северное сияние? Казалось бы, название города обещает небесных картин, однако с погодой мне (не) повезло: было тепло и пасмурно. Поэтому пришлось довольствоваться инсталляцией в местном сквере.

Что ж, у меня оставалась надежда на

Мурманск

Правда, она развеялась, когда я сошла с поезда 20 января. В Мурманске шел дождь... Это было тем более обидно, что накануне синоптики сообщили о вспышке на Солнце. Впрочем, «Атомная биоэкономика» познакомила меня с представительницей местного турсообщества Ириной Горбатенко. Так что мы все вместе решили: раз сияние мне не светит (простите за каламбур), уж эту-то удачу упускать нельзя. За несколько часов я узнала о Мурманске в трех ипостасях: город-воин, город-труженик и город-загадка.





Но сначала, считай, обязательная программа: в центре города пришвартован первый атомный ледокол мира «Ленин». Даже не поднимаясь на борт, просто смотря со стороны, ты осознаешь его мощь и немедленно начинаешь испытывать гордость за страну, в которой тебе посчастливилось родиться. Вот даже сейчас, когда я пишу эти слова, по мне бегут стада мурашек размером со слонов.

Там, кстати, на фоне ледокола активно фотографировалось множество китайцев (вот кто точно охотники за северным сиянием — им сказали, что зачатый под ним ребенок будет обладать божественными качествами, и теперь в Мурманске наплыв китайских парочек). Мы дружно решили, что они как раз исполняют программу-минимум, но вряд ли осознают, чтó такое этот ледокол...





Рядом — музей торгового порта. Туда заглянули наудачу — и она снова не подвела: нам не просто провели экспресс-экскурсию, но и дали крутануть сирену, которая в годы Великой Отечественной войны предупреждала об авианалетах всех тех, кто работал в порту — в основном это были женщины.





«Совсем другое мировоззрение было тогда у людей. Нам и тем более нашим детям сейчас сложно представить, что вот так, ценой собственной жизни, люди разгружали грузы — не себе, а чтобы отправить это все на фронт», — рассказывает экскурсовод.

А бомбили Мурманск так, что город был разрушен практически полностью. Так, 18 июня 1942 года вражеские самолеты сбросили на город 12 тысяч (!) авиабомб, уничтожив более 600 домов, пепелищами стали целые кварталы, остались лишь остовы печных труб. С недавних пор в городе есть памятник печной трубе и особая дата — День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны.





Успели заглянуть к Вечному огню, который горит у подножия памятника «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» — впрочем, никто по полной форме его не называет. В народе этот 35‑метровый воин на сопке Зеленый Мыс над Кольским заливом — просто Алеша, который днем и ночью смотрит в сторону Долины Славы на другом берегу залива, где проходили самые жестокие бои. Отсюда открывается панорама на город, Кольский залив, порт, окружающие сопки.

А еще в Мурманске можно пообниматься с соснами, напитаться энергией от древних сейдов — огромных валунов, стоящих на других камнях и имеющих сакральное значение, пройти по загадочным каменным лабиринтам, которые датируются примерно IV—V веками.

«У нас сейдов много. Есть версия, что их каким-то образом использовали для передачи информации. А вообще, это определенно место силы, наполнения — энергетика чувствуется. Прошибает очень — место непростое. У камней же еще у каждого свой характер. Вот люди идут туда и летом, и зимой — на снегоступах. Получается не просто приключение, а такое осознанное путешествие с практиками. Развиваем сейчас экологический и экопросветительский туризм. Чтобы хоть о чем-то после таких поездок люди призадумывались бы», — говорит Ирина.

В общем, все, что можно было успеть за неполные пять часов в Мурманске, мы успели, а потом мне надо было спешить в аэропорт. Уже загрузившись в самолет, я подумала: «Эх, небесная канцелярия, а полярного-то сияния мне все-таки недодали!» Но оказалось, печалилась я рано: взлет через облачную завесу — взгляд в иллюминатор и... Огромная зеленая лента, которую, увидев раз, не спутаешь уже ни с чем (фото нет, мощности камеры на телефоне не хватило). Так что — додали! Вот, пишу благодарственное письмо.





И пою (и долго буду): «Ничего, что здесь метели, не беда, что холода! Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда!»