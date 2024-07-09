В парке Пушкина в Челябинске провели фестиваль уличных театров

А еще водили хороводы и изрисовали улицы мелками

Два дня, 7 и 8 июля, в Челябинске проходил фестиваль уличных театров «Поколения». Завершился необычный праздник пластики в горсаду имени Пушкина в День семьи, любви и верности. Постановки из Северной столицы, хороводы и счастливые челябинцы — в нашем фоторепортаже.

В парке Пушкина показали два выступления. Первым на центральной площади артисты исполнили номер экспериментальной театральной лаборатории из Санкт-Петербурга.

Актеры показали пластическую постановку о детстве, взрослении и сложных взаимоотношениях с родителями.

Вторым на площадке артисты музыкально-пластического театра Челябинской области «Аккорд» исполнили спектакль «Полюшко».

Юные танцоры в традиционных русских костюмах «рассказали историю» по мотивам русских былин.

Также для гостей парка Пушкина провели несколько конкурсов и развлекательных игр.

Челябинцы водили дружные хороводы, надевали цветочные венки.

Для детей устроили конкурс рисунков на асфальте. Юные художники мелками изобразили свои семьи, любимых домашних питомцев и друзей.