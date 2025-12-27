В парке Гагарина в Челябинске открыли главный городской каток

Для гостей организовали яркую праздничную программу

Сотни челябинцев предпочли провести эту субботу активно — на новом катке, который открылся сегодня, 27 декабря, в парке имени Гагарина. В программе — дискотека и розыгрыши призов. ИА «Первое областное» тоже побывало на открытии и привезло фоторепортаж.

Для отдыхающих продуманы все удобства: тут и камеры хранения, чтобы лишние вещи на каток не брать. А если нет своих коньков — можно взять напрокат.





На открытие катка позвали Деда Мороза и Снегурочку — какая же вечеринка в преддверии Нового года без них?

А еще гостей встречали яркие снеговики и девочки-льдинки.

Они же проводили разные конкурсы, в которых челябинцы охотно участвовали.

Пока одни пытались получить подарок, другие просто наслаждались катанием. Кстати, представители парка обещали идеально ровный лед.

Вход на каток стоит 350 рублей, дети до 5 лет могут кататься бесплатно. Если вы плохо стоите на коньках, можете нанять инструктора — он обойдется в 100 рублей.

В ближайшие дни покататься можно будет в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.