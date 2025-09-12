В новом сезоне Челябинская филармония будет изучать современную музыку

Планами на год поделился дирижер Алексей Рубин

Филармония Челябинска открыла новый, 89-й сезон. В этом году артисты будут постигать и играть не только классическую, но и современную музыку и даже физику. А основной фигурой, к которой будут обращаться, станет не композитор, а ядерщик Игорь Курчатов. Все подробности узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Симфонический оркестр Челябинской области решил не вспоминать «Курчатов фест» всего один раз в год, а уделить ему больше внимания. Поэтому в этом году заработал проект «Курчатов лаб», участники которого напишут уникальное произведение для южноуральских музыкантов.

«Мы все исследуем энергию и звук. И Игорь Курчатов очень хорошо с этим перекликается, тем более что в XX веке наука и музыка были неразрывно связаны друг с другом и развивались вместе. И я очень хочу, чтобы челябинцы и оркестр погрузились в экспериментальную тематику и поняли, что современная музыка — это не страшно, но очень интересно. На „Курчатов лаб“ молодые композиторы представят на репетициях свои партитуры, а южноуральцы смогут посмотреть, как рождается музыка», — поделился дирижер симфонического оркестра Алексей Рубин.

Открытые репетиции запланированы на 14, 15 и 16 сентября. Также частью лаборатории станет паблик-ток с физиком Алексеем Семихатовым в воскресенье, 14-го числа. Популяризатор науки будет обсуждать, как же связаны наука и музыка. А на следующий день пройдет лекция Ярослава Тимофеева «Человек слушающий: как звук превращается в музыку?».

«Лично я очень жду перформанс на вокзале 16 сентября — это очень необычная для нас история. А закроем лабораторию 17-го числа концертом вокального трио NOĒSIS+ в органном зале», — отметил Алексей Рубин.

Также в этом году оркестр отправится на гастроли в Пермь, Уфу, Казань, Альметьевск. А еще южноуральских артистов можно будет услышать в Концертном зале Чайковского в Москве и Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. А ко Дню Челябинской области музыканты традиционно сыграют в московском «Зарядье».

Продолжатся открытые репетиции проекта «Бетховен. Переосмысление». А в планах — большой Прокофьевский фестиваль.

«Наш город чудесным образом стал городом Прокофьева. Напротив филармонии установлен памятник Прокофьеву, зал носит его имя. И сам Прокофьев сюда приехал единожды и очень хвалил челябинскую публику», — рассказал дирижер.

А новый сезон симфонический оркестр открыл концертом с пианистом Борисом Березовским. В программе вечера звучали Чайковский, Донаньи и Гершвин. Кстати, симфонией «Манфред» Чайковского открылся концертный зал в 1950 году. До вчерашнего дня, целых 75 лет, челябинские музыканты ее ни разу не исполняли.

«Ваш оркестр — потрясающий, с музыкантами играть — одно удовольствие. Я настолько под впечатлением, что мне самому хочется просто послушать, а не играть. Мне кажется, что он становится одним из лучших оркестров России и, соответственно, мира. И я очень хочу им пожелать сохранять эту молодость, энергию», — поделился Борис Березовский.