В новогодние праздники в Челябинской области спасают лошадей и проходят диспансеризацию

Чем еще живет регион

Жизнь в Челябинской области кипит, несмотря на длинные праздничные выходные. ИА «Первое областное» собрало несколько событий последних дней.

Сегодня в Челябинске и ряде других районов области вновь открыли ледовые городки. Последние несколько дней в регионе выдались аномально теплыми, и из соображений безопасности городки были закрыты. Сегодня они вновь начали принимать гостей.

Возобновил работу и Дом Деда Мороза ОТВ, расположенный на площади Революции. Там можно рассказать дедушке и его внучке Снегурочке стих или спеть песню. Посещение бесплатное, возрастное ограничение 0+.

В челябинском садовом товариществе «Спутник» сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать из болота лошадь. Местная жительница выгуливала животное, и в какой-то момент оно ступило на тонкий лед болота и провалилось. На помощь лошади бросились не только профессиональные спасатели, но и неравнодушные местные жители. Совместными усилиями животное спасли, оно не пострадало.

В карталинском ЗАГСе сегодня зарегистрировали первую запись акта о рождении ребенка. Малышка по имени Татьяна родилась 27 декабря, и сегодня ее родителям выдали свидетельство.

А в Пласте в торжественном зале отдела ЗАГС Азат и Галия Сафаровы отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни. Поздравить их собрались самые близкие и родные люди.

Фото: пресс-служба администрации Пластовского района

Кроме того, в больницах Челябинской области в новогодние праздники проводят диспансеризацию. Сегодня, например, ее прошли глава Копейска Светлана Логанова и представители администрации.

Фото: пресс-служба администрации Копейска