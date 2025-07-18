В миасском поселке Хребет стартовали работы по обновлению очистных сооружений

Реконструкция проводится по программе «Большой ремонт 74»

Программа «Большой ремонт 74», которая была запущена по инициативе губернатора Алексея Текслера, шагает по Челябинской области. Активная работа ведется в Миассе и поселках, входящих в городской округ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, в северной части городского округа, в районе улицы Вернадского, полностью заменили почти 2 км тепловых сетей на аварийном участке, в том числе восстановлены тепловые камеры, установлена новая запорная арматура. На реставрацию из областного бюджета было выделено 15,5 миллиона рублей.

«В настоящее время работа на Вернадского завершена. Идет восстановление нарушенного благоустройства. Полноценный ремонт изношенных инженерных сетей важен для Миасса. Эти меры позволят наладить бесперебойную работу коммуникаций, обеспечить безаварийность отопительного сезона», — комментирует начальник управления ЖКХ, энергетики и транспорта Роман Комаров.

Благодаря новой программе — и финансированию! — делается акцент не на точечном ремонте, а на полной замене проблемных участков. Так, работы, стартовавшие на очистных миасского поселка Хребет, называются капремонтом, но на деле замена ждет почти 90% канализационных сооружений.

И давно пора, говорят местные жители: очистные поселка эксплуатируются уже более 50 лет и устарели не только физически, но и морально.

Благодаря программе «Большой ремонт 74» на реконструкцию объекта выделено 180 миллионов рублей.

Демонтаж старого здания уже почти закончен (чтобы местные жители не испытывали трудностей, подрядчик проложил временный обход сетей), уже заказаны оборудование и модульные здания, в которых разместится административно-хозяйственная станция с современной лабораторией — с приборами, микроскопами — для контроля входящих и исходящих стоков.

Как рассказывает подрядчик, будущая станция позволит проводить четыре стадии очистки канализационных стоков, в том числе механическую, биологическую, также установят фильтры для более тонкой фильтрации, а также станцию для обезвоживания осадков.

«Здесь будут выполнены все процессы технологические, которые соответствуют самым современным нормам и правилам», — говорит представитель подрядчика.

Вода с очистных будет сбрасываться в Каменку — вниз по течению реки стоит деревня Сыростан, расположены такие известные курортные места, как, например, «Солнечная долина». Подрядчик заверяет: благодаря максимальной очистке стоков водой можно будет спокойно пользоваться, как и раньше, — купаться, рыбачить и так далее.

Завершение реконструкции планируется к ноябрю текущего года. Мощность очистных составит 200 кубометров в сутки.