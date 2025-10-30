В Миассе обновляют канализацию и теплосети

Уже переделали 1700 метров теплотрассы

В Миассе обновляют инфраструктуру: уже заменили тепловые сети, а в поселке Хребет очищают канализацию. Все это делается в рамках программы «Большой ремонт 74», передает корреспондент ИА «Первое областное».

В городе уже реконструировали теплосети в районе улицы Вернадского (около домов № 24—26) и детского сада № 108. Там заменили уже 1700 метров трассы.

Большая модернизация идет в поселке Хребет — строится станция биологической очистки мощностью до 200 кубометров в сутки. В модульном комплексе российско-немецкого производства будет выполняться как механическая, так и биологическая очистка. Все очищенные стоки сбросят в речку Каменку.

«Здесь будет построено три здания: биологический комплекс, цеха механической и биологической очистки стоков. Сейчас применяется технология биологической очистки, мы сделали уже более половины. Основные работы сейчас ведутся на площадке в Челябинске — там собираются модульные конструкции двух цехов, установим их уже через неделю. С понедельника мы приступаем к благоустройству», — рассказал директор комитета по строительству Миасса Олег Карпов.

Работы планируют завершить 15 декабря. После — полгода на обкатку оборудования.

Все объекты, которые строятся в регионе, должны повысить производительность и снизить нагрузку на окружающую среду. Проект по модернизации внедрит новые технологии многоступенчатой очистки воды и дополнительную фильтрацию.

«Новая система очистки повысит качество воды и существенно сократит негативное воздействие на экологию района. Мы инвестируем значительные средства именно потому, что понимаем важность экологического аспекта для наших жителей», — подчеркнул глава Миасса Юрий Ефименко.

Уже установили пожарные резервуары, обустроена подземная канализационная насосная станция, залит фундамент здания биологической очистки, подведены внутренние сети.

«Мы работаем с утра и до темноты, нас ограничивает только световой день. Думаю, что мы спасаем экологию», — рассказал представитель подрядчика.

Сегодня по программе «Большой ремонт 74» завершено строительство 73 объектов в 28 муниципалитетах, построено 183 километра газовых сетей, 22 километра сетей водоотведения и 19 — тепловых. Работа продолжается еще на 40 объектах.