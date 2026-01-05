В магнитогорском музее выставили коллекцию из двух тысяч советских игрушек

В числе экспонатов — изделия стекольного завода Коркино

В Магнитогорском музее открылась выставка новогодних игрушек из частной коллекции. Среди двух тысяч экспонатов — восстановленные и эксклюзивные предметы. О необычной хобби горожанки Людмилы Антошкиной рассказали коллеги из издания «Магнитогорский рабочий».

Все началось более двадцати лет назад, когда чета Антошкиных решили украсить елку в стиле своего детства. Тогда на местной барахолке старушка предложила им набор елочных украшений из советской эпохи. Среди этих игрушек. Рынки сменили специализированные интернет-площадки, а интерес Людмилы Антошкиной стал разрастаться.





Однажды Людмиле Антошкиной попался стеклянный доктор Айболит с отбитыми ножками. Тогда она решила его восстановить. Сейчас следы «ремонта», проведенного опытным коллекционером, уже практически невозможно обнаружить — восстановленные игрушки представлены и в музейной экспозиции.

Сейчас Людмила Антошкина с первого взгляда может определить, когда и где было выпущено изделие. Так, среди экспонатов большой коллекции есть и работы южноуральского художника Анны Лоскутовой. Она трудилась над образами новогодних персонажей в Коркино, где на стекольном заводе действовало производство елочных украшений. Оттуда родом стеклянные олимпийский мишка, узнаваемые зверята в форме неваляшки в очень красивом цветовом исполнении и другие игрушки.

Каждая игрушка хранит историю отдельной семьи. Например, один из наборов елочных шаров привез домой отец семейства, возвращавшийся с фронта.

В экспозицию включено немало уникальных экспонатов. Среди них реконструкция по фотографии — возвращенная к жизни Соломинка из стекляруса из сказочного набора «Пузырь, Соломинка и Лапоть».

«Это мое исполнение. Соломинку, кроме как на фотографии в газете, никому из коллекционеров найти не удалось. Я, глядя на фотографию, изобразила что-то подобное»,- рассказала Людмила Антошкина.

Интерес к советским игрушкам возрастает в последнее время. Ранее мы писали, что модно украшать елку мишурой и стеклянными шарами, а на стол подавать оливье и подзабытую мимозу. А в Троицке, между тем Музей СССР открыли в просторном помещении Торговых рядов.