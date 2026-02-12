В Магнитогорске прошла премьера социального спектакля для подростков

Дети освоили основы актерского мастерства и вышли на большую сцену

Интерактивную «Сказку о потерянном времени» показали магнитогорским подросткам в театре кукол и актеров «Буратино». Премьера прошла под эгидой проекта «Социальный театр для НЕтрудных детей». Как театр помогает детям преодолеть сложности взросления — в материале корреспондента ИА «Первое областное».





«Социальный театр для НЕтрудных детей» — проект, инициированный уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой при поддержке администрации Магнитогорска.





«Постановки проходят в различных муниципалитетах области. Театральное искусство предоставляет подросткам площадку для выражения своих эмоций, получения нового опыта взаимодействия и поддержки. В работе с детьми участвует большая команда профессионалов, включая педагогов, психологов и представителей театрального сообщества. Такой комплексный подход позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и создавать благоприятные условия для его личностного роста», — подчеркнула Евгения Майорова.

Подготовка началась несколько месяцев назад на базе Магнитогорского педагогического колледжа. Молодые артисты работали под руководством профессиональных режиссеров и психологов, изучали технику актерской игры, сценического движения и взаимодействия друг с другом. Итогом творческой работы стал уникальный спектакль в интерактивном формате — постановка «Сказка о потерянном времени».





Особое внимание привлекла инновационная форма подачи материала: зрители активно участвовали в действии на сцене, погружаясь в мир сказки. Режиссером-постановщиком выступил Денис Досаев, подчеркнувший важность новаторства в работе с молодежью.

«Мы попытались сделать спектакль динамичным и увлекательным, используя игровой подход. Эта работа помогла нам наладить контакт с детьми и дала мощный импульс для дальнейшего развития творческих проектов», — отметил Денис Досаев.





«Я исполняю роль злодея. Во время подготовки было волнение, но ошибки в творческом процессе неизбежны. В проект меня пригласили специалисты, и я решила попробовать. За время занятий познакомилась с ребятами из разных школ, мы подружились», — поделилась участница проекта Екатерина Таскаракова.

В проекте изначально участвуют около тридцати человек. Со временем остаются те ребята, которые готовы выходить на сцену, не стесняются публики и могут проявить себя в театральной деятельности.