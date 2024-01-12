В Копейске усилят автобусные маршруты в Челябинск

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта проверил движение автобусов в утренний час пик

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров сегодня, 12 января, проверил работу общественного транспорта в Копейске. Подробности — в фоторепортаже информагентства.

На транспортно-пересадочном узле «Автовокзал» платформы очищены от снега, пассажиры спокойно дожидаются своих автобусов. По словам Александра Егорова, ситуация здесь спокойнее, чем накануне на северо-западе Челябинска.





Он напомнил, что с 1 января межмуниципальные маршруты перевели на регулируемый тариф, чтобы контролировать выполнение графика рейсов. В дальнейшем планируется увеличить выпуск автобусов 123-го маршрута, усиливать и переводить на регулируемый тариф 125-й маршрут.





Представители Миндортранса провели рейд и по улицам Копейска.

Так, на проспекте Славы дорога хоть и почищена, но остается колея, проезд затруднен. Проезжая часть сильно заужена.



На улице Мира до сих лежат снежные валы на пешеходном переходе.

Из поселка Бажово в ведомство поступает много жалоб от копейчан на интервал движения. По словам замдиректора МУП КПА Артема Халеева, на рейсы сейчас набирают водителей. Маршруты 16 и 19 стабилизируются уже в ближайшее время, маршрут № 22 станет ходить чаще, также усилят маршрут № 2 до Старокамышинска, который проходит через Бажово.

По итогу поездки заместитель министра Александр Егоров озвучил выводы: необходимо усиление муниципальных маршрутов, связывающих поселки Копейска с городом, руководству города стоит уделить внимание расчистке проезжей части, особенно там, где проходят маршруты общественного транспорта.

Напомним, с 1 января в Копейске общественный транспорт перевели на регулируемый тариф в рамках транспортной реформы Челябинской агломерации. Копейск получил 17 автобусов.