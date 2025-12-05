В Кизильском районе открылся долгожданный Дом культуры

Там появилась новая сцена, актовый зал и учебные классы

В поселке Новопокровском Кизильского округа после завершения строительства начал работу новый современный Дом культуры. Модульное здание возвели в рамках губернаторской программы по развитию сельской инфраструктуры, сообщают корреспонденты Первого областного медиахолдинга.





Для местных творческих коллективов это долгожданное событие. В новом ДК есть светлые залы, комфортные раздевалки и настоящая сцена с профессиональным оборудованием.

Там появился и зрительный зал на сто мест, несколько учебных классов и репетиционные помещения. Уже работают кружки по танцам, рисованию и декоративно-прикладному творчеству. В перспективе планируется расширить перечень творческих направлений.





«Таких домов культуры в регионе будет четырнадцать. Главное, что все они оснащены экранами, звуковой и световой аппаратурой. Такой клуб на селе — это, конечно, точка притяжения», — поясняет заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Строительство модульных домов культуры — часть региональной программы, направленной на создание современных культурных пространств в сельской местности. Подобные объекты уже появились в нескольких районах Челябинской области.





Возможность проявить свой творческий талант есть и у ребят из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, села Кизильского. И центр помощи показывает положительную прогрессию по возвращению детей в семьи. Улучшить статистику еще больше поможет и то, что Челябинская область в этом году вошла в пилотный проект «Вызов».





«Цель этого проекта — снизить количество детей в детских домах — вернуть их в родные семьи или передать в приемные. Сейчас в доме малютки находится 1753 ребенка», — продолжает Вадим Евдокимов.

Появление новых домов культуры в Челябинской области соответствует задачам и целям нацпроекта «Семья».

Напомним, несколько дней назад в селе Катенино прошел первый праздничной концерт в новом Доме культуры.