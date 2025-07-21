В храмах Челябинской епархии сегодня празднуют день Казанской иконы Божией Матери

Для прихода Свято-Симеоновского собора это престольный праздник

День явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани отмечают сегодня во всех храмах Челябинской епархии. Праздник установлен в честь явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани в 1579 году. Тогда девочке Матроне во сне явилась Царица Небесная и указала, где зарыта икона.

Для прихода Свято-Симеоновского собора этот праздник — престольный: южный придел храма освящен в честь одного из самых почитаемых образов Богородицы.

В канун празднования митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил в соборе всенощное бдение с литией.

Во время богослужения был прочитан акафист Казанской иконе Божией Матери, а также пропето Ей величание. Во время чтения канона митрополит Алексий помазал верующих освященным елеем.

Утром владыка Алексий отслужил торжественную литургию, после которой в проповеди напомнил, что для православных значит любить Божию Матерь.

«Пресвятая Богородица имеет особое попечение о православных христианах, городах и целых странах, в частности — о России. Через Ее чудотворные образы, заступничество и ходатайство перед Господом, совершается множество благодеяний, избавление от врагов и болезней. В смутное время революционного лихолетья Царица Небесная сугубо взяла наше Отечество под Свою опеку, явив икону „Державная“. И мы должны отвечать благодарной и усердной любовью к Богородице. А значит — исполнять заповеди Ее Божественного Сына, данные нам в Евангелии», — сказал митрополит.

После литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе состоялся крестный ход: архипастырь, духовенство и прихожане с молитвой обошли храм.

У входа были пропеты молитва и величание Пресвятой Богородице. Многолетие возгласили Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию, властям и воинству, всем православным христианам.