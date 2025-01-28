В Карабаше заложена 3‑я очередь ЖК «Медный»

Участие в закладке символического первого камня приняли губернатор Алексей Текслер и президент РМК Всеволод Левин

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с президентом Русской медной компании Всеволодом Левиным принял участие в закладке камня для новой очереди ЖК «Медный» в Карабаше. Этот жилой комплекс станет уже третьим из проекта, стартовавшего в 2019 году по инициативе РМК, передает корреспондент ИА «Первое областное».









ЖК «Медный-3» будет шестисекционным, общая площадь дома — больше 10 с половиной тысяч «квадратов», на них расположатся 80 квартир и нежилые помещения медицинского назначения — поликлиника и стоматология. В цокольных этажах для каждой квартиры предусмотрены кладовые.





Первый камень на месте строительства ЖК «Медный» был заложен в феврале 2019 года. Первым был построен дом из трех жилых секций, по 45 квартир повышенной комфортности от одной до трех комнат. Он расположился в квартале улиц Шахтерской и Металлургов. Ключи от новых квартир были подарены врачам, учителям, воспитателям (их выбирали жители Карабаша в рамках премии «Народное признание и любовь»), заводчанам и ветеранам производства. Именно они стали первыми жильцами комплекса.

Сейчас строительство микрорайона продолжается — в эксплуатацию сданы два дома по Шахтерской, 3 и 5, на 20 и 16 квартир соответственно.









Губернатор Алексей Текслер осмотрел квартиры ЖК «Медный», в которые совсем скоро заедут заводчане: в этих квартирах с высокими потолками есть все для комфортной жизни: необходимая техника, мебель, постельное белье и даже — внимание! — аромадиффузоры.





«Сегодня произошло у нас знаковое событие, мы заложили камень, и продолжится строительство жилищного комплекса „Медный“. Часть корпусов уже построена — мы сегодня были там и посмотрели. Здесь, по сути, появится еще один микрорайон, где будут жить сотрудники комбината. Также будут открыты поликлиника и врачебный кабинет. Планы большие, серьезные», — прокомментировал Алексей Текслер.

По проекту ЖК «Медный» станет большим микрорайоном с современными жилыми домами и социальными объектами. Запланировано строительство 100 тысяч квадратных метров нового жилья, около 2 200 квартир, а также школа на 1 300 мест с кольцевой архитектурой и тематическим зонированием пространства, детский сад на 200 мест с классами для занятий творчеством, городская больница с детской и взрослой поликлиникой, стоматологией, кабинетами узких специалистов.

Губернатор подчеркнул, что город не останавливается в развитии, в том числе благодаря тесной связке «город — комбинат».

«Меня очень радует, что у нас налажено такое взаимодействие с градообразующим предприятием, которое приводит к комплексному развитию города. И если брать объекты благоустройства, дорожную сеть, объекты, связанные с культурой, образование, есть уверенность в том, что город продолжит дальше свое развитие», — акцентировал глава региона.

Впрочем, он также признался, что уже сейчас считает Карабаш одним из лучших и динамично развивающихся малых городов не только Челябинской области, но и всей страны.

Материал создан ИА «Первое областное»