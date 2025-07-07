В Карабаше прошел летний фестиваль на новой набережной озера Серебры

Берег обустроили на деньги федерального гранта

Фестиваль «Лето в Карабаше» начался утром на территории торгового центра «Медь», где для ребят и их родителей приготовили веселые шоу и творческие мастер-классы. Дети рисовали, лепили, раскрашивали, ходили «колесом» в огромном надувном колесе и прыгали на батутах. Ярким акцентом стало шоу мыльных пузырей, которое вызвало особый ажиотаж у посетителей.

Традиционная программа летних развлечений для детей и взрослых претерпела существенные изменения. В нынешнем году в рамках фестиваля состоялось открытие новой благоустроенной набережной озера Серебры.

Проект «Серебры — зеркало души» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Благодаря этому удалось получить федеральный грант на благоустройство.

Под звуки саксофона жители Карабаша собирались в новой локации, чтобы оценить изменения береговой линии озера.

«Набережная озера Серебры — это новая точка притяжения для города. Здесь могут гулять дети с родителями, бабушками и дедушками. Проект благоустройства реализовывался по федеральной программе развития комфортной городской среды. Тропа будет достраиваться, у нас богатые планы. В скором времени рассчитываем благоустроить северный берег озера. Там планируется пляж», — отметил глава города Карабаша Павел Титов.

Озеро Серебры — памятник природы, его вода прозрачна почти на шесть метров в глубину, здесь водится около десятка видов пресноводных рыб.

По берегам озера раскинулся настоящий березовый лес, в котором можно встретить уникальную ягоду — княженику.

«Перспективы у новой экотропы большие. Работа на берегу озера проводилась с учетом экологических факторов, без нарушения экосистемы. Вдоль тропы у нас расположены домики для разных видов птиц. Прогуливаясь по тропе, можно на небольшом отрезке береговой линии, совершить путешествие по самым разным геологическим структурам. Все потому, что мы находимся на территории Главного Уральского разлома», — комментирует Александр Лагунов, эколог, эксперт особо охраняемых природных территорий Челябинской области.

Кроме «парящей» тропы вдоль берега озера, создали комфортный участок для подъема в гору на смотровую площадку, расположенную на высоте 450-ти метров.

Дети с удовольствием познакомились с арт-объектами в виде животных и птиц. А герой сказов Бажова — Великий Полоз — стал самой заметной фигурой в новом парке.

В числе первых посетителей эко-парка оказалась молодая семья. Влад и Яна Хисматулины сразу после регистрации брака приехали вместе с гостями прогуляться по набережной озера Серебры. В новой фотозоне на берегу поместилась вся веселая свадебная компания.

Для гостей праздника градообразующее предприятие «Карабашмедь» приготовило несколько сюрпризов. Жители города позанимались йогой на берегу озера.

Научились танцевать зумбу и поиграли в аэробейсбол. Несколько сотрудников завода приняли участие в мастер-классе для начинающих сапсерферов.

Несмотря на сильный ветер и большие волны, даже две девушки смело бросились покорять водную стихию. После первой тренировки, среди новичков провели соревнования по мастерству управления сапом. Первым дистанцию преодолел Дмитрий Нафиков. Призом для победителя оказался настоящий сапборд.

Озеро Серебры подходит для семейного отдыха, рыбалки и занятий спортом.