В Кафедральном соборе на северо-западе Челябинска впервые крестили взрослого с полным погружением в воду

Такая глубокая купель — редкость для области

Кафедральный собор Рождества Христова начал проводить крещение взрослых челябинцев с полным погружением. Фотографиями с таинства поделился наш фотокорреспондент.

Проводить крещения будут в баптистерии нижнего храма Христорождественского кафедрального собора. Украшенная мозаикой купель появилась здесь в феврале этого года. Благодаря глубине южноуральцы могут креститься в полный рост.

Таких глубоких купелей по всей Челябинской области чуть больше десяти, чаще церемонию проводят обливанием или окроплением. Но именно крещение полным погружением символизирует погребение для греховной жизни и возрождение к новой.