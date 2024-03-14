Избирательные участки оформляют в едином фирменном стиле и оборудуют технологическим оборудованием. Уже в пятницу, 15 марта, в 8:00 они будут готовы принять первых избирателей.
На сегодняшний день зарегистрированы четыре кандидата на пост главы государства: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвижение). Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.
Напомним, что ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента. Всего напечатано более 113 миллионов избирательных бюллетеней.