На избирательных участках Челябинской области заканчивают подготовку к выборам президента России

Они начнут работать с 15 марта

В России остаются считаные часы до выборов президента. На избирательных участках Челябинской области уже все готово к дням голосования, сообщает избирательная комиссия региона.

Избирательные участки оформляют в едином фирменном стиле и оборудуют технологическим оборудованием. Уже в пятницу, 15 марта, в 8:00 они будут готовы принять первых избирателей.

На сегодняшний день зарегистрированы четыре кандидата на пост главы государства: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвижение). Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Напомним, что ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента. Всего напечатано более 113 миллионов избирательных бюллетеней.