В городском бору Челябинска высадили более 6 с половиной тысяч молодых сосен

Акция прошла в рамках международной акции «Сад памяти»

В Челябинской городском бору, на площади, пострадавшей от лесного пожара в 2018 году, сегодня посадили 6,6 тысячи молодых сосен. В международной акции «Сад памяти» приняли участи около 60 человек — представителей министерств и ведомств области, Законодательного собрания, школьных лесничеств, волонтеров леса и воспитанников областной футбольной школы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сегодняшняя акция проходит по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“. В 2025 году акция вошла в перечень ключевых мероприятий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Считаю создание живого памятника погибшим героям очень важной инициативой, позволяющей сохранить память о них на долгие годы», — сказала заместитель губернатора Челябинской области Татьяна Кучиц.

Цель акции, которая проходит с 2020 года — создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, то есть посадка 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

«За пять лет проведения акции „Сад памяти“ на территории области участие в ней приняли более 6 тысяч человек, которые высадили более 4 миллионов деревьев. В этом году — уже 700 тысяч саженцев», — рассказал начальник Главного управления лесами Валерий Нигматуллин.

Сегодняшняя акция проходит по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В 2025 году акция вошла в перечень ключевых мероприятий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Акция продолжится до 22 июня, на Южном Урале планируется высадить 1 миллион 500 тысяч деревьев.