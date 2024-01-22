Главы городов Челябинской области продолжают отчитываться о том, как ведутся работы по очистке дорог и тротуаров. В Сатке за последние дни было вывезено 780 тонн снега, где на улицах работает спецтехника. А в Бакале, Катав-Ивановске и Кусинском районе расчищают дороги в частных секторах, передает корреспондент ИА «Первое областное».
В Сатке с нескольких улиц было вывезено 783 тонны снега. На них отработали 12 единиц техники. Сегодня дворники приступили к подметанию тротуаров.
В Бакальском городском поселении очистка дорог происходила в поселках: Иркускан, Катавка и Рудничный. Также по заявкам жителей в районе в штатном режиме работает грейдер.
Кроме того, в Бакале жители пожаловались на то, что к контейнерной площадке не может подъехать мусоровоз из-за неочищенной дороги. Подрядчик быстро расчистил площадку и вывез весь мусор.
Продолжается работа по очистке дорог и в Кусинском районе. Практически везде дорожное полотно приведено в нормальное состояние, однако кое-где все еще остаются колеи.
В Катав-Ивановске проходит уборка снега в частном секторе. В микрорайоне Запрудовка очистят несколько улиц, а дороги обработают специальной смесью. В Юрюзани техника убирает колейности в центральной части города.
Напомним, что в Челябинске ежедневно проводят проверки уборки снега с улично-дорожной сети. На минувшей неделе подрядчики поработали плохо: по результатам проверок было выдано 255 предписаний, по 187 из которых уже вынесены решения о предъявлении штрафов.
Ранее об очистки дорог отчитались в Копейске и Троицке.Там была проведена расчистка центральных улиц и частного сектора в поселке Бажово, вывезено более 100 кубометров снега. В городах приступили к подметанию тротуаров.
Фото: пресс-служба администрации Саткинского и Катав-Ивановского муниципального района.
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