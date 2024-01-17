Главы городских округов Челябинской области продолжают отчитываться о том, как ведутся работы по очистке дорог и тротуаров. В Копейске была проведена расчистка центральных улиц и частного сектора в поселке Бажово. В Троицке было вывезено более 100 кубометров снега. В городах приступили к подметанию улиц, передает корреспондент ИА «Первое областное».
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На территории Копейского городского округа грейдером срезали колею на семи улицах. Также расчищены тротуары на улицах Кирова, Федячкина и автодороге в поселке Станционном.
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Снежные завалы вывозят с проспектов Славы и Победы, бульдозеры расчистили автодороги на ЧГРЭС и возле поселка Железнодорожного.
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В Троицке убирали колейность и расширили проезд по улицам. Также были очищены дороги возле контейнерных площадок в поселках Мясокомбинат, Мирный и Степные Зори.
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На улицах также вывозят снег, очистили дороги и пешеходные переходы по улицам Сыромолотова, Гагарина и Ленина. Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме.
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Напомним, что по поручению Алексея Текслера ГЖИ усилила контроль за расчисткой дворов от снега и кровель от сосулек и снежных масс. Кроме того, челябинцам пояснили, кто чистит тротуары, дороги и дворы. Обязанности распределяет муниципалитет, УК или ТСЖ.

Фото: пресс-служба администрации Копейского городского округа; пресс-служба администрации города Троицка