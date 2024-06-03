В Год семьи в Челябинске появился памятник Петру и Февронии

Бронзовая скульптура установлена в сквере возле кафедрального собора Рождества Христова

Сегодня, 3 июня, в Челябинске торжественно открыли памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии. Появление бронзовой скульптуры небесных покровителей семьи и брака в сквере у Христорождественского кафедрального собора приурочено к Году семьи, которым был объявлен 2024 год.

Участие в церемонии приняли в том числе общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, первая леди Челябинской области Ирина Текслер, настоятель Свято-Троицкого храма, член Общественной палаты Челябинской области отец Игорь Шестаков, меценаты — представители организаций и предприятий, а также автор скульптуры, народный художник России Владимир Суровцев (он же является автором знаменитого памятника Петру и Февронии, установленного у стен Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме) и жители Калининского района.

Приветствуя собравшихся, Ирина Текслер перечислила и поблагодарила всех, благодаря кому появились сквер и памятник.



«Я очень рада, что свершилось то, о чем мы говорили в прошлом году, и что у челябинцев появилось особое место, куда они смогут прийти в День семьи, любви и верности, который мы будем отмечать 8 июля. В этот Год семьи мы в Челябинской области делаем очень много, чтобы рассказывать о наших традиционных ценностях, о том, что для России главное. Это важно, ведь это наши скрепы, наша вера. Я благодарна всем тем меценатам, кто подарил нам этот замечательный парк и эту скульптуру», — сказала она.

Инициаторами создания скульптурной композиции стали супруги Камышевы. Глава семьи Михаил возглавляет ООО «Нефть-Сервис», его супруга Татьяна — учредитель Благотворительного фонда «Страна мечты».

Оба признаются: не ждали, что церемония получится такой масштабной.

«Думала, будет все намного проще. Я бесконечно благодарна Владимиру Александровичу Суровцеву, что он услышал мою просьбу и создал нам такую неповторимую скульптуру, которая есть сейчас у нас. И это будет, надеюсь, святыней для всех молодых и всех семей», — сказала Татьяна Камышева.

«Я горжусь, что живу в своей стране, горжусь традиционными ценностями и не стесняюсь этого. Наоборот, смело говорю о том, что семья, верность, преданность, любовь — те незыблемые ценности, которые останутся с нами навсегда», — добавил Михаил Камышев.

Он поблагодарил за поддержку всех тех, кто был вовлечен в выбор места, его согласование и решение всех оргвопросов, без чего появление этого памятника не стало бы возможным. Помощь в установке памятника оказал Благотворительный фонд РМК.

«Я надеюсь, что вот это творение нашего автора будет очень долгие годы украшать наш город», — добавил меценат.

«Пример любви и верности — это сегодня то, что нам совершенно необходимо, потому что на таком огромном пространстве, которое называется Святой Русью, любовь и верность всегда были самыми неподкупными, самыми верными, а самое главное — самыми путеводными чувствами», — обратился к верующим отец Игорь (Шестаков).

Он добавил, что через месяц, в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, памятник будет освящен.

Его создатели уверены: он станет местом паломничества верующих и притяжения влюбленных, и не только из Челябинской области.

Петр и Феврония — православные святые, ставшие образцом христианского брака и символом крепких семейных отношений. Любовь Петра и Февронии была настолько велика, что они умолили Бога о смерти в один день.

