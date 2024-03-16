В эфире телеканала ОТВ подвели итоги 2‑го телемарафона «Всей семьей — за Челябинск!»

Определять новых везунчиков помогала многодетная семья Шестаковых, выигравшая первую из трех квартир

На телеканале ОТВ состоялся второй телемарафон «Всей семьей — за Челябинск!». В вечернем выпуске ведущему Ярославу Бородину помогали директор Челябинского камерного театра Павел Михайлов и чемпионка Первой лиги КВН в составе команды «Город N» Елена Савкина.

Передача прошла легко и весело. Шутки сыпались пачками.

В студию пригласили также победителей первого этапа — семью Шестаковых, ставших обладателями новой квартиры в Челябинске.

Они поделились эмоциями и помогли определить новых счастливчиков.

По просьбе телезрителей и участников викторины имена победителей доставали из глубины барабана.

Кстати, на это раз барабан размером 3 на 3 метра и весом — вместе с купонами — почти четверть тонны крутили символ телеканала ОТВ верблюжонок Отвин и известный силач Дмитрий Кононец.

Обладателем квартиры в вечернем выпуске стал Андрей Анатольевич Прокопец. В прямом эфире до победителя дозвониться не удалось, абонент был не в сети.

Автомобили выиграли Алан Сергеевич Карнаев и Евгения Валерьевна Загитова. В разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» везунчики поделились эмоциями и рассказали, во сколько и где они приняли участие в викторине.

«Я живу в Центральном районе. На своем участке стал первым голосующим: пришел туда перед работой 15 марта в восемь утра. Мой бюллетень стал первым в урне. Ну а потом подошел к волонтерам, заполнил — и вот, повезло. Я до сих пор в удивлении. Еще даже ни с кем из своих не поделился, потому что на работе пока. Но здорово, что уж говорить», — признался Алан Карнаев.

Вторая счастливица, Евгения Загитова, живет в Калининском районе. Заполняла купон тоже накануне, 15 марта.

«Наш участок находится в педучилище на Молодогвардейцев. Меня вчера муж пораньше с работы забрал, и мы около трех часов дня туда отправились. Хотели пройти сразу на участок, когда нас женщина окликнула и пригласила принять участие в викторине. Мы не отказались. А сегодня, когда узнали, что я выиграла машину, говорю мужу: может, это сама судьба нас позвала вчера? Могли и мимо пройти», — рассказала Евгения Валерьевна.

Она добавила, что в воскресенье сходит на участок еще раз, и если ее «добрая фея» будет там, обязательно отблагодарит ее коробочкой конфет.

Другими подарками самым везучим участникам викторины стали 20 смартфонов, 20 ноутбуков, семь телевизоров с диагональю 189 сантиметров, четыре удобные и современные стиральные машины и 10 двухкамерных холодильников.

Напомним, участниками викторины становятся избиратели, которые заполнили специальные купоны. Волонтеры дежурят рядом с избирательными участками все три дня. Подробности — на сайте викторина74.рф.

Обладатели очередных призов, в том числе квартиры и шести автомобилей, будут определены на телеканале ОТВ в воскресенье, 17 марта, с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30 и 19 марта с 17:40 до 18:50.