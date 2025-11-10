В двух школах Челябинска стартовал экопросветительский проект «Создаем экологичное будущее»

Проект наглядно показывает школьникам, откуда берется мусор и как с ним обращаться, чтобы как можно меньше вредить окружающей среде

В Челябинске создан прецедент: в двух школах Курчатовского района, прямо внутри зданий, появились мусорные баки. Но не для всего подряд, а для раздельного сбора мусора. Мусора, который соберут дети и который впоследствии превратится в полезные вещи.









Эколого-просветительский проект «Создаем экологичное будущее» стартовал в школе № 12 и образовательном центре № 2 Курчатовского района. Мероприятие прошло под патронажем экосовета при губернаторе Челябинской области и при поддержке администрации Курчатовского района.





По словам руководителя экосовета, главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, сегодняшнее событие — только первый шаг к воспитанию новых экологически ответственных граждан:

«Все, что мы сейчас должны с вами сделать в нашей жизни, — это просто расти экологически культурными, ответственными и осознанными. Мы должны понимать, что происходит с нашим мусором, сколько мы его образуем, как его перерабатывают. И этот проект вам наглядно об этом рассказывает».





Ключевым элементом проекта стали современные экостенды. Их уникальность в том, что это первая в области централизованная система экопросвещения и раздельного сбора прямо в школе, говорит представитель экосовета, руководитель АНО «ЭкоГид» Анна Карпелюк:





«Во-первых, я не знаю, чтобы в Челябинской области были где-либо установлены стенды о раздельном сборе отходов. А во-вторых, да, в отдельных школах региона есть ящики для сбора батареек или крышечек, но чтобы это было сделано централизованно, организованно, чтобы все затем вывозилось на предприятие, которое перерабатывает отходы, — такое мы делаем впервые».

Стенд состоит из трех частей. На первой — наглядно показано, что происходит, если не сортировать отходы.









Центральная часть рассказывает, как правильно сортировать мусор и во что его перерабатывают на предприятиях Челябинской области.





«В стенд вмонтированы прозрачные полочки с образцами продукции, созданной из переработанного сырья, — и все это делается прямо у нас в области. Мы взяли для этого основные виды отходов, самых понятных», — говорит Анна Карпелюк.

Третья часть стенда предназначена для продвинутых пользователей и рассказывает, как сократить количество отходов в быту. Для сбора этих отходов установлены специальные баки, которые предоставило предприятие «Вторком».

Проект построен на системе «равный — равному». Старшеклассники, прошедшие специальное обучение, выступят в роли экологических волонтеров и проведут экоуроки для младших школьников, используя экостенды.





Второй этап проекта станет практическим и поощрительным. Между классами будет организован конкурс по сбору пластиковых крышечек. Победителей ждут мастер-классы по переработке: на глазах у ребят крышечки превратятся в новые изделия.





«Мы переплавим их собственные крышечки и подарим школе 30 наборов шашек и шахмат, а также линейки из переработанного пластика», — рассказала Анна Карпелюк.





Завершится проект шахматными турнирами.