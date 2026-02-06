В Доме Деда Мороза ОТВ участников программы учили говорить и не бояться камеры

На кастинге программы «Наше все» подросткам рассказали секреты работы в кадре

В Челябинске на площадке Дома Деда Мороза состоялся творческий кастинг для молодежного подкаста «Наше все» (12+). Его провели ведущие и журналисты Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова, которые стали наставниками для талантливых подростков.

Мероприятие началось с полноценного мастер-класса. Опытные ведущие сразу вовлекли ребят в практику: сначала участники знакомились с помощью игры на запоминание имен, а затем перешли к артикуляционной гимнастике. Под руководством Маргариты и Даши будущие звезды отрабатывали упражнения и скороговорки, чтобы сделать свою речь четкой и выразительной.





«Главное в кадре — контакт со зрителем. Вы смотрите либо в камеру, либо на собеседника. Руки помогают выразить мысль, а не болтаются. И обязательно — добрая улыбка», — делилась профессиональными секретами Маргарита Хижняк.

Особое внимание уделили борьбе со стрессом. Дарья Шишликова дала личный совет: чтобы скрыть волнение, можно незаметно перебирать пальцами ног, ведь ноги в кадре не видны. А чтобы выступление звучало живо, нужно представить, что за камерой сидит друг, а не безликий объектив.





Кульминацией мастер-класса стала практическая съемка в парах. Каждой паре досталась карточка с советом, как справиться с волнением. Задача была не заучить текст, а понять суть и рассказать ее своими словами, соблюдая правило «елочки» (стоять вполоборота к собеседнику и камере) и правило «трех секунд» (переводить взгляд с партнера на зрителя).





Затем настал черед индивидуальных собеседований. Подростки рассказали о своих увлечениях, которые поражают разнообразием и серьезностью. Среди участников были 13-летняя гимнастка Аполлинария, готовящаяся к званию мастера спорта, 11-летний диджей Ярослав, выступающий на крупных фестивалях, 12-летний фигурист Дима, осваивающий тройные прыжки, и юная модель Вероника, совмещающая подиум с экстремальным ниндзя-спортом.





«Наше шоу — это доступная платформа для медийного скачка. Мы не просто рассказываем об увлечениях, а показываем, как дети преодолевают трудности и вопреки всему делают свое любимое дело», — отметила Маргарита Хижняк.





Кастинг показал, что современные подростки не боятся камеры, у них есть яркие истории и огромное желание делиться своим опытом. Лучшие из участников получат шанс стать героями нового сезона программы «Наше все».