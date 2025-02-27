В Детской филармонии Челябинска открылась выставка памяти дирижера Адика Абдурахманова

«Пусть, как добрый ангел-хранитель, всегда будет рядом»

В Детской филармонии Челябинской области сегодня торжественно открыли фотовыставку, посвященную выдающемуся музыканту, дирижеру и педагогу Адику Абдурахманову, передает корреспондент ИА «Первое областное».





В экспозиции — полсотни уникальных фотографий, которые рассказывают о многогранной деятельности Адика Абдурахманова, а также о нем самом как о человеке большой души и огромного таланта.





Здесь яркие кадры из творческой деятельности государственного симфонического оркестра, с концертов с участием звезд мировой музыкальной сцены, таких как Аида Гарифуллина, Хибла Герзмава, Денис Мацуев и многих других, фото с коллегами и друзьями.





По словам директора Детской филармонии Татьяны Денисовой, открытие фотоэкспозиции — это начало работы по созданию будущего музея Адика Абдурахманова.

«В нашем новом корпусе обязательно будет такое пространство, где появятся и личные вещи Адика Аскаровича: записи, ноты, его инструменты. Это будет место, способное передавать атмосферу, помогать посетителям чувствовать, каким светлым человеком он был. И Творцом с большой буквы», — поделилась Татьяна Денисова.

Она добавила, что есть у выставки и будущего музея и воспитательный момент:

«Адик Абдурахманов — это пример человека, который выбрал служить своему региону, хотя его, прекрасного музыканта, звали и ждали по всему миру, но он принял решение остаться в Челябинске и очень много сделал для Челябинской области. Это очень важно, и мы сегодня молодым нашим ребятам говорим о том, что вы нужны региону, развивайтесь, растите, учитесь и приходите работать и в детские школы искусств, в оркестры, в профессиональные коллективы».





В церемонии открытия приняла участие общественный деятель Ирина Текслер, она выразила уверенность, что юные воспитанники филармонии найдут на выставке источник вдохновения и мотивации, смогут увидеть, как страсть к музыке и преданность своему делу могут привести к успеху.





Она призвала педагогов Детской филармонии хранить атмосферу любви, тепла, доброты и музыки, олицетворением которой был Адик Абдурахманов.

«Я хочу вас попросить сегодня улыбаться, помнить и всегда в душе хранить память об этом удивительном человеке. И когда вы к ребятишкам обращаетесь, которым бывает волнительно выходить на сцену или что-то не получается на уроках, вспомните Адика Аскаровича, его улыбку и, поверьте, у вас все получится. Пусть он, как добрый ангел-хранитель, всегда будет с вами».