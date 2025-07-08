В День семьи, любви и верности в Челябинске состоялся крестный ход к памятнику покровителей брака

Божественную литургию праздника святых благоверных Петра и Февронии отслужили в кафедральном соборе

В кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске прошла Божественная литургия праздника святых благоверных князя Петра и княгини Февронии.

Службу по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия совершил руководитель социального отдела Челябинской епархии иерей Павел Курбатов и клирики Христорождественского собора.

В проповеди отец Павел объяснил прихожанам, что необходимо молиться святым покровителям супружества об укреплении семей.

«Муромские чудотворцы были верны друг другу до конца. Они настолько возлюбили Бога, что через эту любовь ко Господу они любили и друг друга. Это правильное духовное состояние человека. Заповедь о любви к ближнему очень тяжело исполнить, но через Бога это возможно», — подчеркнул священнослужитель.

На службе собралось много семей и прихожан с маленькими детьми, которые причастились Святых Христовых Таин.

После богослужения духовенство и верующие крестным ходом отправились к памятнику святым Петру и Февронии.