В День фотографа профессионалы «Первого областного» рассказали, что больше всего любят в своей работе

Оказывается, их вдохновляем в том числе мы, корреспонденты

Свой профессиональный праздник 12 июля отмечают люди, не выпускающие камеру из рук. Цифровые фотоаппараты, мыльницы, пленочные камеры, мобильный телефон — чем только не пользуются современные фотографы. В редакции нашего информагентства тоже работает несколько талантливых гуру фотографии. Мы попросили их рассказать, в чем они находят вдохновение, что больше всего любят снимать и случались ли курьезные ситуации на работе.

Любимая тема для съемок

Корреспондент Марина Власова, некогда наш фотограф, а сегодня корреспондент и куратор модной рубрики, в которую попадают самые красивые челябинцы, признается, что больше всего любит снимать военных:

«Я люблю снимать военных, сотрудников спецслужб и передавать их настроение, некое единение, мужскую работу. Несколько раз бывала на учениях, снимала боевое слаживание. Со снимками военных я даже побеждала на конкурсах».

А вот старший фотограф информагентства Олег Каргаполов больше всего любит динамичные фотографии, животных. А еще портреты — и неважно, сколько человеку лет, какого он пола, национальности. А все потому, что каждый раз это очень сложно, но очень захватывающе.

Самый лучший снимок

Над этим вопросом наши фотографы долго думали, и ответ нашел лишь Олег. Все потому, что вопрос о лучшем снимке — это как о любимом ребенке: ни один родитель не сможет выделить одного из своих чад. И фотографы любят все свои кадры, каждую попытку, каждый удачный и смазанный снимок: попытки выбрать лучшие кадры и несмелое удаление повторяющихся мы тихонечко подсматриваем в редакции.

«Один из самых запоминающихся для меня лично снимков был во время первой поездки Дениса Мацуева в Челябинск для открытия своего фестиваля. Надо было видеть его восторг и удовольствие от игры на классном инструменте», — рассказывает Олег.

В чем ищут вдохновение

«Меня вдохновляют мои коллеги, мои близкие, те люди, которые находятся на мероприятии, которое я снимаю», — делится фотограф Дмитрий Сопильняк.

«Красота — в глазах смотрящего. Главное — уметь видеть прекрасное вокруг себя. Вдохновение, на самом деле, везде», — дает свой ответ Марина Власова.

Вдохновение наши фотографы ищут в природе, животных, людях. И вообще главная фишка наших фотографов — это передача эмоций и настроения, неважно, людей или среды вокруг. Как делится Марина, пропускать через себя тематику съемки порой бывает морально очень сложно. Но только так получаются самые лучшие снимки. Олег же подхватывает и говорит, что на «Первом областном» считают, что некрасивых и нефотогеничных людей не бывает. Любого человека можно сфотографировать так, будто он модель на обложке глянцевого журнала.

А вот самые курьезные и экстремальные случаи для наших фотографов — когда они забывают зарядить аккумуляторы или очистить карты памяти. И на съемке ранним утром приходится ой как выкручиваться…

Напомним, в День молодежи журналисты, корректоры и фотографы нашей редакции отряхнули пыль с личных архивов и увидели, что не так уж сильно изменились за прошедшие 10, 20 и 30 лет.

