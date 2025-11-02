В челябинской Опере представили первую премьеру сезона — мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!»

Волнение неизбежно, а с таким материалом — хитами, которые почти вся страна знает с пеленок — вдвойне

В Челябинском театре оперы и балета — новый мюзикл, волшебная сказка про няню-фею, которая оказывается в нужном месте в нужное время и отправляется в путь, когда меняется ветер. Журналисты ИА «Первое областное» заглянули в театр, чтобы сказать ей, леди Совершенство, Мэри Поппинс, сначала «здравствуй», а потом — неизбежно — «до свидания!» (в значении «до встречи!»).

Основа спектакля — незабвенная и незабываемая музыка Максима Дунаевского. Скажем честно: шли не без доли скепсиса, но с первых тактов понятно — с материалом обошлись бережно, «мурашки» гарантируются.

«Сам материал — большая ответственность, ведь это произведение, которое буквально насыщено хитами, и сравнения с классическим советским фильмом неизбежны. Но мы старались сделать так, чтобы сомнений не оставалось», — говорит режиссер-постановщик Тимофей Соколов.

Он признается, что благодарен артистам — а в постановке занят практически весь состав оперной труппы театра, хор, а также воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна:

«Нечасто в академическом оперном театре хор работает так, чтобы и пластика, и танцы, и пение — все было на высоте».



Чтобы непрофессиональные танцоры выглядели на уровне, хореографу-постановщику Антону Дорофееву пришлось «подхимичить».





«Если мы берем бродвейский мюзикл — там идет подготовка как вокальная, так и хореографическая. У нас же определенная сложность состояла в том, что это мюзикл без балета, а наши хоровики и солисты — люди не танцующие. Поэтому я пытался придумать такие движения, чтобы они шли людям, чтобы они их выгодно и эффектно показывали. И еще одна цель — чтобы все это в процессе эксплуатации не вызывало сложностей, чтобы в будущем спектакль можно было восстановить», — объясняет Антон Дорофеев.

Справляться с непривычными задачами пришлось не только взрослым артистам, но и детям. Руководитель вокальной студии Борис Каплун подтверждает: скидок на возраст его воспитанникам на сцене никто не делает.

«Репетиционный процесс занял два месяца, и я просто поражен их работоспособностью, потому что было много непростых задач — все по-взрослому, все по-настоящему. Я замечу, что взрослые артисты не прощают детям их ошибки, совершенные на сцене. Позиция профессиональная: если вы вышли на эту сцену — будьте любезны, профессионально исполняйте свой актерский долг. И это, наверное, правильно».

Впрочем, за кулисами детей все-таки балуют — дарят конфетки, шоколадки и благодарят.

А что зрители? Они в восторге — как и ваша покорная слуга:

«Первое, что бросается в глаза — декорации. Сцена превращается в маленький, уютный и оттого будто сказочный городок. Очень красивые костюмы и впечатляющая игра света — поразило, как с помощью света прожекторов создали эффект дождя и тумана. Сюжет и песни многим знакомые, интересно наблюдать, как режиссер вписал их в повествование. В зале было много детей, и на этот спектакль действительно нужно идти всей семьей — он добрый, веселый и светлый. Мэри действительно — Совершенство, в красоте и грации не уступает Наталье Андрейченко. Атмосферу сказки и чуда поддерживает ее свита — пушистые Облачка. И конечно, один из самых ярких образов постановки — няня мисс Эндрю, чья роль по-традиции досталась мужчине. Тут уж мы от души посмеялись. В общем, красивый, добрый спектакль, он оставляет самые положительные впечатления», — рассказала одна из зрительниц.

«В детстве читали в журнале „Пионер“, с нетерпением ждали продолжения, и вот сказка воплотилась на сцене. Очень красивая, музыкальная, настоящая. Спасибо артистам, маленьким и большим, за такой подарок!»— поделилась эмоциями другая зрительница Людмила Ермолаева.