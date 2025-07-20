В Челябинской области завершился девятый фестиваль «Пламя Аркаима»

В первый день он собрал более 3,5 тысяч участников и гостей



Фестиваль «Пламя Аркаима» проходит в Челябинской области в девятый раз. Корреспондент 1obl. ru приехал в Брединский район, чтобы своими глазами увидеть самобытный праздник.





После торжественного открытия начался парад участников в костюмах. На демонстрационной площадке реконструктор готовил козий сыр по уральскому рецепту. Перемешивал ингредиенты в горшке и варил на открытом огне.





На экспериментальной археологической площадке гости строили дом-мазанку, руками намазывали глину.





Маленькие гости фестиваля приняли участие в детском ристалище. Гости учились лепить посуду из глины, примеряли кольчугу и сооружали лодку из бревна.





Общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер напомнила о задачах фестиваля.

«Челябинская область способна на многое. У нас уже сложилось сообщество, которое делает интересные и классные фестивали. Наша задача — пропагандировать традиционные ценности, показывать интересные места региона, чтобы не только мы знали об Аркаиме, но и другие люди», — отметила Ирина Текслер.

Она также добавила, что мастера из других регионов стремятся приехать именно сюда и показать свое мастерство. Приезжают не только реконструкторы, организаторы, волонтеры, но и семьи, которые хотят познакомиться с Аркаимом.





Генеральный директор челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина рассказала о конкурсе костюмов.





«Конкурс костюмов — традиционное мероприятие для фестиваля. В этом году он действительно масштабный. У нас более 40 площадок и большое количество эпох, несмотря на то, что основной упор, конечно, на бронзу», — поделилась Елена Кондрашина.

Конкурс костюма знакомит не только с визуальным образом, но и с историческим значением одежды.

«Любой реконструктор хочет рассказать об одежде: как это было сделано, какую эпоху он отыгрывает, какие материалы были использованы, по каким источникам он сконструировал это. С одной стороны, конкурс визуальный, а с другой стороны, форумный, где реконструкторы обмениваются знаниями и опытом», — добавила она.

Клуб «Медвежий стан» демонстрирует эпохи раннего Средневековья и Древнюю Русь. Его представитель Эмиль Асанов показал свой костюм.





«Мой костюм представляет север Руси, это Новгород. Он состоит из двух льняных рубах. Белая нательная и цветная походная. Также цветные штаны и обмотки, которые обматывают широкие штаны. Кожаная обувь, так называемые боты», — заметил Эмиль Асанов.

На фестивале проводятся мастер-классы по народным ремеслам. Хедлайнером фестиваля стала музыкальная группа Gilead. В конце первого дня зрители во все глаза смотрели на файер-шоу и огненный перформанс со стульями от М-театра.





Фестиваль длился три дня. В 2025 году на фестиваль съехалось рекордное количество — 3,5 тыс. участников и гостей. Ежегодное событие организуется при поддержке ассоциации «Археос», тематических клубов и Минкульта Челябинской области.





В 2026 году фестиваль отметит юбилей — пройдет в 10-й раз.

Автор: Яна Копылова