В Челябинской области выводят спецтехнику на борьбу с переметами на дорогах

Главы городов и районов ежедневно отчитываются о ликвидации последствий сильнейших снегопадов

Погода вновь испытывает южноуральцев. Сегодня в отдельных районах Челябинской области продолжается снегопад, ожидаются сильные метели. Между тем в городах и районах региона круглосуточно идет борьба с последствиями предыдущего снегопада. Что предпринимают власти на местах — в нашем репортаже.

На юге области уже вовсю бушует метель. Ветер усилится к ночи, и региональная Госавтоинспекция уже рекомендовала автомобилистам воздержаться от поездок. Глава Агаповского района Артем Яхимович сегодня доложил, что на места переметов будет выезжать спецтехника.



«Рекомендую воздержаться от дальних поездок. Если поездка необходима, то соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не рискуйте на обгонах. Будьте предельно внимательны и осторожны», — обратился он к жителям района.

В Копейске, где сегодня с утра работал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров, грейдируют дороги в Старокамышинске. Особое внимание, по рекомендации Александра Егорова, дорогам, по которым следует общественный транспорт.

«Грейдер работает в центральной части города. Пройдет расчистка, подметание и посыпка автодорог в поселках Потанино, Горняк, Бажово, Старокамышинск, Октябрьский, Железнодорожный и Вахрушево. В поселке Железнодорожный расчистят дороги и тротуары на путепроводах от заносов, переметов», — пояснили в пресс-службе городской администрации.



Работы продолжаются и в Магнитогорске. Здесь используют все доступные ресурсы.

«В круглосуточном режиме дорожные службы устраняют образовавшиеся колейность и накат на проезжей части, очищают тротуары и прилотковые зоны, обрабатывают опасные участки противогололедным материалом. За 11 января с улиц города силами подрядчиков было вывезено более 12 тысяч тонн снега», — пояснили власти.

В мэрии попросили горожан не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.

Глава Снежинска Андрей Пульников ответил на многочисленные обращения горожан.

«Уважаемые жители, вижу большое количество обращений по качеству уборки снега от вас. Осадков было достаточно много, погода испытывает нас. Прошу обратить внимание, что вся имеющаяся у подрядчиков техника работает в усиленном режиме. Учитывая все факторы, прилагаем максимум усилий по очистке снега. Дал поручение очистить в кратчайшие сроки все пешеходные переходы, ступени», — отчитался он в своем телеграм-канале.

Вместе с уборкой дорог от снега главы лично контролируют и вывоз мусора. Так, в Увельском районе глава Сергей Рослов отчитался: организация, занимающаяся вывозом мусора, с сегодняшнего дня восстановила обычный график уборки мусора из контейнеров. А в Челябинске автомобилисту вынесли первый в этом году 5-тысячный штраф за парковку возле мусорных баков.