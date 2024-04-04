В Челябинской области продолжается работа по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка. На территории Варненского района введен режим ЧС. В Брединском, Карталинскоми и Чесменском действует режим повышенной готовности, который подразумевает мобилизацию сил и средств для предотвращения последствий половодья. На гидропостах ведется круглосуточный мониторинг текущей ситуации. В информационном агентстве «Первое областное» собрали истории, как природная стихия сплачивает людей, службы и бизнес.

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На особом контроле находятся населенные пункты, где зарегистрировано подтопление частных жилых домов и приусадебных участков: село Варна и поселки Новый Урал и Правда Варненского района, поселки Бреды и Наследницкий Брединского района.

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На месте работают сотрудники МЧС, МВД и администраций районов, военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России, работники пожарно-спасательных гарнизонов, спецтехника. Развернуты пункты временного размещения людей.

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Во всех населенных пунктах, где происходит подтопление, дежурят службы. Люди в знак благодарности приносят спасателям и сотрудникам ГИБДД горячий чай и угощения. Местные фермеры выезжают на своей технике на укрепление дорог. В поселке Новый Урал на организацию пункта временного размещения людей собрались сами селяне. Но и размещать здесь пока некого: те, кто пожелал покинуть свои дома, отправились к близким и родным.

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МЧС России постоянно проводит мониторинг паводковой обстановки с применением беспилотной авиации. Так, отмечены многочисленные переливы через дорог регионального и муниципального значения. Особое внимание уделяется гидротехническим сооружениям, находящимся в зоне паводка, принимаются меры по предотвращению их разрушения, также принимаются меры по сохранению качества питьевой воды.

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Как ранее писало ИА «Первое областное», вышедшая из берегов река Нижний Тогузак затопила частные домовладения в селе Варна. Сейчас в Варненском районе ведутся работы по укреплению обочины моста через реку по Пионерскому переулку.

«В поселке Копаловский талыми водами смыло мост, сделанный в 2015 году хозспособом из металла. В поселке семь дворов, где проживают 24 жителя. Мы направили в поселок продукты питания на лодке. Продукты бесплатно предоставила компания „Ситно“. Есть в поселке и чистая вода из скважины. Мост будет восстановлен, как только спадет вода», — рассказал глава Нагайбакского района Егор Тимофеев.

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К концу недели прогнозируется улучшение паводковой обстановки. На гидропостах зафиксировали положительную динамику снижения уровня воды от 5 до 70 см. Будем вас держать в курсе событий, следите за новостями на ИА «Первое областное».

Источник фото: АНО «Редакция «Карталинская новь», пресс-служба администрации Нагайбакского муниципального района.