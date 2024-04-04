В Челябинской области ведется круглосуточный мониторинг ситуации с паводком

В Варненском районе ввели режим ЧС, в Бредах, Карталах и Чесме — повышенной готовности

В Челябинской области продолжается работа по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка. На территории Варненского района введен режим ЧС. В Брединском, Карталинскоми и Чесменском действует режим повышенной готовности, который подразумевает мобилизацию сил и средств для предотвращения последствий половодья. На гидропостах ведется круглосуточный мониторинг текущей ситуации. В информационном агентстве «Первое областное» собрали истории, как природная стихия сплачивает людей, службы и бизнес.

На особом контроле находятся населенные пункты, где зарегистрировано подтопление частных жилых домов и приусадебных участков: село Варна и поселки Новый Урал и Правда Варненского района, поселки Бреды и Наследницкий Брединского района.

На месте работают сотрудники МЧС, МВД и администраций районов, военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России, работники пожарно-спасательных гарнизонов, спецтехника. Развернуты пункты временного размещения людей.

Во всех населенных пунктах, где происходит подтопление, дежурят службы. Люди в знак благодарности приносят спасателям и сотрудникам ГИБДД горячий чай и угощения. Местные фермеры выезжают на своей технике на укрепление дорог. В поселке Новый Урал на организацию пункта временного размещения людей собрались сами селяне. Но и размещать здесь пока некого: те, кто пожелал покинуть свои дома, отправились к близким и родным.

МЧС России постоянно проводит мониторинг паводковой обстановки с применением беспилотной авиации. Так, отмечены многочисленные переливы через дорог регионального и муниципального значения. Особое внимание уделяется гидротехническим сооружениям, находящимся в зоне паводка, принимаются меры по предотвращению их разрушения, также принимаются меры по сохранению качества питьевой воды.

Как ранее писало ИА «Первое областное», вышедшая из берегов река Нижний Тогузак затопила частные домовладения в селе Варна. Сейчас в Варненском районе ведутся работы по укреплению обочины моста через реку по Пионерскому переулку.

«В поселке Копаловский талыми водами смыло мост, сделанный в 2015 году хозспособом из металла. В поселке семь дворов, где проживают 24 жителя. Мы направили в поселок продукты питания на лодке. Продукты бесплатно предоставила компания „Ситно“. Есть в поселке и чистая вода из скважины. Мост будет восстановлен, как только спадет вода», — рассказал глава Нагайбакского района Егор Тимофеев.

К концу недели прогнозируется улучшение паводковой обстановки. На гидропостах зафиксировали положительную динамику снижения уровня воды от 5 до 70 см. Будем вас держать в курсе событий, следите за новостями на ИА «Первое областное».

Источник фото: АНО «Редакция «Карталинская новь», пресс-служба администрации Нагайбакского муниципального района.